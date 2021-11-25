المرأة

بوزن زائد وملامح مختلفة.. شاهدوا كيف كانت هيا مرعشلي قبل سنوات (صورة)

Lebanon 24
25-11-2021 | 23:36
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انتشرت صورة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة السورية هيا مرعشلي تعود إلى سنوات سابقة، حيث بدت بوزن زائد وبملامح مختلفة، إلى جانب أن شكل جسدها غير المتناسق كان حديث الساعة بالنسبة للمتابعين.

 

وفي التفاصيل، ظهرت هيا بالصورة مرتدية "توب" ملونا وبشعر منسدل، وهذه الصور كانت قبل أن تخضع لنظام غذائي صارم وتمارين رياضية حتى تخسر الوزن وتصبح ما هي عليه اليوم.

 
 

من ناحية أخرى، خطفت هيا الأنظار بعدما نشرت في وقت سابق صورة لها من فترة طفولتها على أحد الشواطئ، حيث ظهرت وهي تلعب على الرمال ومرتدية مايوه باللون الزهري، وتركت تعليقًا طريفًا عليه قالت فيه: "سنوات من الخبرة في زيادة الطين بلة".

 
المصدر: البوابة
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