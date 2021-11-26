نوال الزغبي تخطف الأنظار بفستان مُثير.. والجمهور: "كرمالا بتصغر" (فيديو)

أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلا خاصا مساء أمس الخميس في إحدى فنادق القاهرة.
وخطفت نوال الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا من توقيع دار "لابورجوازي" من دون أكمام تميز بلونه "الفوشيا" وبفتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
واعتمدت نوال الشعر الطويل المموج.
وقد اعتبر المتابعون ان هذه الإطلالة من أجمل إطلالات الفنانة مؤخرا، وعلّق البعض انها تبدو في الفترة الأخيرة أصغر سناً وتزداد جمالاً. ما رأيكم؟