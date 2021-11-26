المرأة

نوال الزغبي تخطف الأنظار بفستان مُثير.. والجمهور: "كرمالا بتصغر" (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2021 | 02:00
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أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلا خاصا مساء أمس الخميس في إحدى فنادق القاهرة.

 

وخطفت نوال الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا من توقيع دار "لابورجوازي" من دون أكمام ‏تميز بلونه "الفوشيا" وبفتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.

A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)


 
 

واعتمدت نوال الشعر الطويل المموج.

 

وقد اعتبر المتابعون ان هذه الإطلالة من أجمل إطلالات الفنانة مؤخرا، وعلّق البعض انها تبدو في الفترة الأخيرة أصغر سناً وتزداد جمالاً. ما رأيكم؟

 

 

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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