نوال الزغبي تخطف الأنظار بفستان مُثير.. والجمهور: "كرمالا بتصغر" (فيديو)

أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلا خاصا مساء أمس الخميس في إحدى فنادق القاهرة.

وخطفت نوال الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا من توقيع دار "لابورجوازي" من دون أكمام ‏تميز بلونه "الفوشيا" وبفتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.

View this post on Instagram

A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)





واعتمدت نوال الشعر الطويل المموج.

وقد اعتبر المتابعون ان هذه الإطلالة من أجمل إطلالات الفنانة مؤخرا، وعلّق البعض انها تبدو في الفترة الأخيرة أصغر سناً وتزداد جمالاً. ما رأيكم؟