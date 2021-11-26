المرأة

أصالة نصري وصل وزنها إلى أكثر من 100 كلغ... وشاهدوا كيف قلدت هيفا وهبي (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2021 | 03:00
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قلّدت الفنانة السورية أصالة نصري الفنانة هيفا وهبي مغنيةً إحدى أغانيها الخاصة بأسلوب الأخيرة بما فيه من أنوثة ونعومة.

 

وأكّدت نصري في برنامج "حبر سري" من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة "قناة القاهرة والناس"، أنها حاولت تقليد هيفا في مرة سابقة من دون أن تنجح في ذلك.

 

وشدّدت على رفضها مشاركة النجم المصري محمد رمضان الغناء، قائلةً: "اللي بيعمله لذيذ لجمهوره لكن أنا مغنية كلاسيك وبحب أعمل أشياء مفيدة لتاريخي.. وأنا بحبه كتير بالتمثيل لكن بالغنا أكيد لا.. وممكن أغني مهرجان وفي أغاني مهرجانات بحبها".

 

ونفت خلال الحلقة أنّ تصريحاتها المعجبة بالنجم المغربي سعد لمجرد، إساءة إلى القضايا النسوية أو تشجيع على التحرش، بعد القضايا التي لاحق الفنان الشاب في هذا الإطار.

 

وفي سياق آخر، كشفت أصالة أنها وصلت إلى وزن 107 كيلوغرامات خلال حملها ابنتها شام من طليقها الأول المنتج السوري أيمن الذهبي.

المصدر: لها
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