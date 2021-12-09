المرأة

نصائح تجعلك أصغر 10 سنوات.. تعرّفي إليها

Lebanon 24
09-12-2021 | 23:00
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لا توجد جرعة سحرية لكي يبدو الشخص أصغر سناً أو أكثر حيوية وشباباً، إنما يكمن السر في الدافع الذاتي النابع من الداخل، بالإضافة إلى بعض الخطوات البسيطة التي يتم إدخالها بسهولة على الروتين اليومي.
وبحسب ما نشره موقع Eat This Not That نقلاً عن الدكتورة أنجيلا ج. لامب، أستاذ الأمراض الجلدية ومدير قسم الأمراض الجلدية في كلية ماونت سيناي، يمكنك أن تكون الشخص الذي يقول الجميع إنه يبدو رائعاً بالنسبة لمرحلته العمرية، من خلال القيام بالخطوات التالية:
1- عدم فرك العينين
إن الجلد الموجود تحت وحول العينين يمكن أن يكون أكثر رقة وهشاشة، وتظهر ملامح السن الأكبر بسهولة على تلك المنطقة من الوجه، تنصح الدكتورة لامب بعدم فرك العينين والمناطق المحيطة بهما، لأن الفرك يمكن أن يتسبب في كسر الأوعية الدموية الدقيقة، مما يؤدي إلى الانتفاخ أو ظهور الهالات السوداء وترهل الجلد حول العينين.
2- فيتامينات C وA وE
تقول الدكتورة لامب إن استخدام المصل الجيد أو الدهانات الموضعية الغنية ب فيتامينات C وA وE تحقق نتائج مدهشة وتستحق العناء.
3- 8 أكواب من الماء
إن تناول 8 أكواب من الماء يومياً يمكن أن يمنع أن تبدو البشرة متقشرة وباهتة. ويمكن أيضاً منح مزيد من الترطيب للبشرة باستخدام منتجات الموضعية التي تحتوي على مكونات اليوريا والغلسرين والسيراميد وحمض الهيالورونيك. وإذا كان غرفة النوم أو المكتب جافة للغاية، تنصح الدكتورة لامب باستخدام جهاز ترطيب للغرف وتجنب الاستحمام بمياه ساخنة أيضاً لفترة طويلة، لأنها تصيب الجلد والبشرة بالجفاف.
4- شطف البلسم بالماء البارد
مثلما يمكن أن يتسبب الماء الساخن في الجفاف، فإن استخدام القليل من الماء البارد يمكن أن يمنح ترطيباً مناسباً للشعر والبشرة، تشرح الدكتورة لامب أن شطف البلسم بعد غسيل الشعر بالشامبو يمكن أن يعطي الشعر لمعاناً أكثر.
5- مستحضرات واقية من الشمس
توضح الدكتورة لامب إن "استخدام كريم الوقاية من الشمس يعد أفضل طريقة للمساعدة في الحفاظ على البشرة كي تبدو شابة وصحية"، مشيرة إلى أنه في حالة البقاء في الخارج نهاراً لفترات طويلة يجب إعادة دهان كريم الوقاية من الشمس "كل 90 دقيقة". أظهرت إحدى الدراسات ان استخدام كريم الوقاية من الشمس كل 90 دقيقة يجعل شيخوخة الجلد أقل بنسبة 24٪ مقارنة باستخدامه مرة واحدة.
6- قسط كاف من النوم
تقول الدكتورة لامب إن "هرمونات الإجهاد وقلة النوم تعمل حقاً على تكسير الكولاجين وتسريع الشيخوخة". ناهيك عن أنه مع التقدم في العمر، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى مشاكل في الذاكرة والتهيج والاكتئاب أو حتى المزيد من السقوط والحوادث، لذلك توصي بالخلود إلى النوم والاستيقاظ مبكراً مع الحصول على عدد كاف من ساعات النوم الجيد.
7- الابتسامات والضحكات
تنصح الدكتورة لامب بالابتسام والضحك من آن لآخر لأن مجرد الابتسام والعلاقات الجيدة والفرح الخالص يساعد في جعل الإنسان يبدو أصغر سناً.
وتضيف أن هناك سبب بيولوجي لذلك هو أن الضحك يزيد من وظائف الأوعية الدموية ويخفف التوتر، وهما مؤشران رئيسيان يمكن أن يؤديا إلى مظهر أكثر شباباً.

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