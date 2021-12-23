تسريب صورة لشكران مرتجى قبل تجميل أنفها... كيف ردّت؟ (صورة)

تعرّضت الممثلة السورية شكران مرتجى للسخرية والتنمر من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب صورة قديمة لها بدا فيها أنفها مختلفاً قبل عملية التجميل التي خضعت لها وكتب هذا الشخص:"ايه بوقف عليه نسر ايي المصرات كلشي".

هذا التعليق استدعى رداً من مرتجى، التي أعلنت فيه أنها لا تتنكر لشكلها وتعترف أنها بالقعل خضعت لعملية تجميل لأنفها ولا تخجل بها وكتبت رداً عليه قائلة :"بحياتي ما نكرت إني عاملة عملية تجميل صديقي، وبتشرف بشكلي قبل وهلأ، والشغلة ما الها علاقة بالمصاري، أي حدا عندو مشكلة وبيقدر يحلها بيحلها، شكراً للطفك ولكل حدا اتمسخر واتنمر عليي والحمد لله والله يعين اللي عنده مشكلة بمخه وروحه وما بيقدر يحلها".