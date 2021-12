احتفلت المغنية الأميركية ديمي لوفاتو باقتراب نهاية عام 2021 بطريقتها الخاصة، حيث فاجأت متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بحلق شعرها تمامًا قبل انطلاق عام 2022.



وشاركت فيديو لها في هذا اللوك الجديد عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت على المنشور بهاشتاج "بداية جديدة"، ويأتي مظهر ديمي لوفاتو الجديد بعد عام مميز لها بالنسبة للموسيقى، حيث قامت بطرح ألبومهما السابع "Dancing with the Devil... the Art of Starting Over"، وكانت قد كشفت عن رغبتها في حلق شعرها في وقت سابق من هذا العام، موضحةً أن تلك الخطوة تعتبر بداية خطوة ومرحلة جديدة بالنسبة للكثيرين.

مظهر ديمي لوفاتو أعاد للأذهان ما فعلته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، قبل أيام، حيث انفصلت رسميًا عن زوجها المطرب حسام حبيب، لتكشف في لقاء صحفي مسجل صوتيًا، تفاصيل طلاقها، وكيف عانت في زواجها، موضحةً أنها ستبدأ الآن حياة جديدة مختلفة تمامًا عن الماضي، ثم ظهرت في اليوم التالي في إحدى حفلاتها بشكل صادم، حيث حلقت شعر رأسها بالكامل، مما جعل الجمهور يتساءل عن حالتها النفسية بعد الطلاق.