المرأة

بعد مرور سنوات مشتركة Take me out بإطلالة جريئة بملابس النوم.. شاهدوا كم تغيرت (صور)

Lebanon 24
19-02-2022 | 04:00
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نشرت نوال حدشيتي وهي إحدى المشتركات السابقات في برنامج "نقشت" Take Me Out الذي عُرض منذ سنوات على شاشة الـ LBCI من تقديم الممثل فؤاد يمين صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة جريئة بملابس النوم.

 

A post shared by nawal hadchity (@nawalhadchity)


 

واللافت ان نوال خسرت الكثير من وزنها وأصبحت تتمتع بجسم رشيق وفق ما يظهر في صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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