كيف تتخلّصين من الإمساك أثناء الحمل؟

يعدّ الإمساك أثناء الحمل مشكلة شائعة يعاني منها ما يقارب نصف النساء الحوامل، حيث يرافق الإمساك عادة ألمٌ أو انتفاخ في البطن، وحركة أمعاء غير طبيعية، ما يؤدي للشعور بعدم الارتياح. وللإمساك أسباب عديدة، ولكن لحسن الحظ، توجد طرق عدة يمكن اتباعها للتخلص منه، بحسب الجمعية الأميركية للحمل (American Pregnancy Association).بشكل عام، يتسبب القلق وقلة التمارين البدنية واتباع نظام غذائي قليل الألياف في الإصابة بالإمساك. ويعود الإمساك أثناء الحمل أيضاً إلى زيادة هرمونات البروجسترون، التي ترخي عضلات الأمعاء، مما يؤدي إلى بطء حركة الطعام. وقد يسهم تناول أقراص الحديد أحياناً في حدوثه.هناك خطوات يمكن للحامل القيام بها للوقاية من الإمساك أو علاجه إذا كانت تعاني منه:اتّباع حمية غذائية غنية بالألياف: من الناحية المثالية، تناولي من 25 إلى 30 غرامًا من الألياف الغذائية يوميًا، وذلك من خلال تناول الفاكهة والخضروات والخوخ وخبز النخالة.شرب السوائل: من الضروري شرب الكثير من السوائل، فهي تساعد الألياف في زيادة ليونة البراز. حاولي أن تشربي من 10 إلى 12 كوباً من السوائل المختلفة يومياً. قد يؤدي العرق، والمناخ الحار أو الرطب، والتمارين الرياضية إلى زيادة حاجتك من سوائل.ممارسة الرياضة بشكل روتيني: يساعد المشي والسباحة وغيرهما من التمارين المعتدلة على تحفيز عمل الأمعاء. لذلك، يجب ممارستها ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 20ــ30 دقيقة لكل منها.إيقاف تناول مكملات الحديد: يمكن أن تسبّب مكملات الحديد الإمساك، لذا تأكّدي من أنك تشربين الكثير من الماء إذا كنتِ تتناولينها. وتحدثي إلى طبيبك حول فحص مستويات الحديد لإمكان التوقف عن تناولها، إذ غالباً ما تلبي التغذية الجيدة احتياجاتك من الحديد أثناء الحمل.تناول مكمّلات الألياف: هناك منتجات لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي قد تساعد في تليين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك. تحدثي إلى طبيبك حول تناول مكملات الألياف التي تصرف دون وصفة طبية.لا ينصح باستخدام حبوب الملينات لعلاج الإمساك أثناء الحمل، لأنها قد تحفّز تقلصات الرحم وتسبّب الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم استخدام الزيوت المعدنية أثناء الحمل، لأنها تقلّل من امتصاص العناصر الغذائية.استشيري الطبيب في هذه الحالةعادةً لا يشكل الإمساك أي خطر أثناء الحمل، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون الإمساك أثناء الحمل من أعراض مشاكل أخرى، فإذا كنتِ تعانين من إمساك شديد وكان مصحوبا بألم في البطن، أو بالتناوب مع الإسهال، أو إذا لاحظت وجود نزيف، استشيري طبيبك مباشرة.