6 أعراض تدفعك للتوقف عن تناول حبوب منع الحمل

وسائل منع الحمل متعددة، مثل الحبوب الهرمونية، اللولب بأنواعه، الحقن، واللاصقة أو الكبسولات، الكثير من الأنواع التي قد تقفين أمامها حائرة، ولكن من يحدد النوع المناسب لجسمك هو طبيب أمراض النساء.في بعض الأحيان قد يصف لكِ الطبيب وسيلة لمنع الحمل، ولكن يرفضها جسمك في صورة أعراض جانبية مزعجة.حبوب منع الحمل وسيلة شائعة بين النساء، فإذا كنتِ تستخدمينها، عليكِ ملاحظة حالة جسدك حتى تتأكدي أنها مناسبة لكِ، فقد تظهر بعض الأعراض التي تخبركِ بضرورة التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، واستبدالها بوسيلة أخرى تناسبك، وطبعاً بعد استشارة الطبيب.وفي ما يلي 6 أعراض تدفعكِ للتوقف عن تناول حبوب منع الحمل:زيادة ملحوظة في الوزن.الصداع النصفي المتكرر.الشعور بالغثيان.انخفاض الرغبة الجنسية.التغيّرات المزاجية الحادة.زيادة الإفرازات المهبلية.إذا لاحظتِ ظهور هذه العراض، توقفي فوراً عن تناول حبوب منع الحمل، واطلبي استشارة الطبيب لمعرفة إذا كان هناك ضرر حدث يمكن علاجه، واطلبي منه وصف وسيلة لمنع الحمل مناسبة لطبيعة جسمك.