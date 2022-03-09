13
o
بيروت
17
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
6 أعراض تدفعك للتوقف عن تناول حبوب منع الحمل
Lebanon 24
09-03-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسائل منع الحمل متعددة، مثل الحبوب الهرمونية، اللولب بأنواعه، الحقن، واللاصقة أو الكبسولات، الكثير من الأنواع التي قد تقفين أمامها حائرة، ولكن من يحدد النوع المناسب لجسمك هو طبيب أمراض النساء.
في بعض الأحيان قد يصف لكِ الطبيب وسيلة لمنع الحمل، ولكن يرفضها جسمك في صورة أعراض جانبية مزعجة.
حبوب منع الحمل وسيلة شائعة بين النساء، فإذا كنتِ تستخدمينها، عليكِ ملاحظة حالة جسدك حتى تتأكدي أنها مناسبة لكِ، فقد تظهر بعض الأعراض التي تخبركِ بضرورة التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، واستبدالها بوسيلة أخرى تناسبك، وطبعاً بعد استشارة الطبيب.
وفي ما يلي 6 أعراض تدفعكِ للتوقف عن تناول حبوب منع الحمل:
زيادة ملحوظة في الوزن.
الصداع النصفي المتكرر.
الشعور بالغثيان.
انخفاض الرغبة الجنسية.
التغيّرات المزاجية الحادة.
زيادة الإفرازات المهبلية.
إذا لاحظتِ ظهور هذه العراض، توقفي فوراً عن تناول حبوب منع الحمل، واطلبي استشارة الطبيب لمعرفة إذا كان هناك ضرر حدث يمكن علاجه، واطلبي منه وصف وسيلة لمنع الحمل مناسبة لطبيعة جسمك.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
04:22 | 2022-03-09
09/03/2022 04:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
03:00 | 2022-03-09
09/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
04:32 | 2022-03-09
09/03/2022 04:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
07:28 | 2022-03-09
09/03/2022 07:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
02:00 | 2022-03-09
09/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-03-09
10 سلوكيات متناقضة تفسد تربية طفلك
11:00 | 2022-03-09
ملامحها تغيرت بالكامل.. هكذا أصبحت النجمة العالمية مادونا بعد التجميل (صورة)
08:49 | 2022-03-09
معايدة غريبة من وصيفة ملكة جمال لبنان في يوم المرأة العالمي: "ينعاد عليكن يا حيايا" (صورة)
08:40 | 2022-03-09
إبنة هيفا وهبي تشبه ممثلة لبنانية شهيرة.. والاخيرة جريئة في إطلالاتها دائماً (صور)
08:00 | 2022-03-09
إطلالات جريئة في باريس للممثلة الشابة (فيديو وصور)
05:00 | 2022-03-09
قمر تنشر صورة جديدة لابنتها.. وجمالها حديث الجمهور
فيديو
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
Lebanon 24
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
14:00 | 2022-03-09
10/03/2022 05:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-09
10/03/2022 05:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
04:30 | 2022-03-09
10/03/2022 05:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact