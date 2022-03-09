المرأة

6 أعراض تدفعك للتوقف عن تناول حبوب منع الحمل

Lebanon 24
09-03-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-928589-637824261800268332.PNG
Doc-P-928589-637824261800268332.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسائل منع الحمل متعددة، مثل الحبوب الهرمونية، اللولب بأنواعه، الحقن، واللاصقة أو الكبسولات، الكثير من الأنواع التي قد تقفين أمامها حائرة، ولكن من يحدد النوع المناسب لجسمك هو طبيب أمراض النساء.
 
في بعض الأحيان قد يصف لكِ الطبيب وسيلة لمنع الحمل، ولكن يرفضها جسمك في صورة أعراض جانبية مزعجة.
 
حبوب منع الحمل وسيلة شائعة بين النساء، فإذا كنتِ تستخدمينها، عليكِ ملاحظة حالة جسدك حتى تتأكدي أنها مناسبة لكِ، فقد تظهر بعض الأعراض التي تخبركِ بضرورة التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، واستبدالها بوسيلة أخرى تناسبك، وطبعاً بعد استشارة الطبيب.
 
وفي ما يلي 6 أعراض تدفعكِ للتوقف عن تناول حبوب منع الحمل:
زيادة ملحوظة في الوزن.
الصداع النصفي المتكرر.
الشعور بالغثيان.
انخفاض الرغبة الجنسية.
التغيّرات المزاجية الحادة.
زيادة الإفرازات المهبلية.
إذا لاحظتِ ظهور هذه العراض، توقفي فوراً عن تناول حبوب منع الحمل، واطلبي استشارة الطبيب لمعرفة إذا كان هناك ضرر حدث يمكن علاجه، واطلبي منه وصف وسيلة لمنع الحمل مناسبة لطبيعة جسمك.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-03-09
11:00 | 2022-03-09
08:49 | 2022-03-09
08:40 | 2022-03-09
08:00 | 2022-03-09
05:00 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website