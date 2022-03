زوجة ويل سميث تتصدر "التراند".. فمن هي وما سر حلق شعرها؟

وخلال هذا التقرير، نوضح أبرز المعلومات الفنية والحياتية عن جادا سميث، ومن وهي، وما مرضها التي تعانيه.



-ولدت جادا بينكيت في ولاية ماريلاند وسمتها أمها جادا، تيمناً باسم الممثلة الأوبرالية المفضلة لديها، جادا رولاند.



-تنتمي لأصل جامايكي وبربادوسي من جانب والدتها، ومن أصل أفريقي من جانب والدها.



-ظلت جادا بينكيت سميث قريبة من والدتها، بعد طلاق والديها، وأيضاً جدتها التي تحدثت عنها، قائلة: "كانت جدتي فاعلة خير، وأرادت إنشاء مجتمع أفضل، وإضافة جمال للعالم".



-درست جادا في مدرسة بالتيمور للفنون، والتقت وأصبحت صديقة مقربة من زميلها في المدرسة، مغني الراب توباك شاكور، وعندما التقت شاكور كانت تاجرة مخدرات، لكنها بعدها تخصصت في الرقص والمسرح، وتخرجت عام 1989، وابتعدت عن التجارة بالممنوعات.



-بدأت جادا بينكيت سميث حياتها المهنية في التمثيل عام 1990، مع ظهورها ضيفة في مسلسل "True Colors"، وبعد ذلك تألقت في المسلسل التلفزيوني "A Different World" من عام 1991 حتى عام 1993.





-شاركت لأول مرة في فيلم عام 1993، كان اسمه "Menace II Society"، أما انطلاقتها الفعلية فهي عندما مثلت إلى جانب الممثل العالمي أدي ميرفي في "The Nutty Professor" عام 1996، ومنذ ذلك الحين قدمت دور البطولة في أكثر من 20 فيلماً.



-بدأت جادا بينكيت سميث مسيرتها الموسيقية عام 2002، وساهمت في تأسيس فرقة "Wicked Wisdom"، التي كانت فيها المغنية الأساسية وكاتبة الأغاني.



-لديها شركة إنتاج مع زوجها ويل سميث، وقد أنتجت الأفلام الطويلة والوثائقية والمسلسلات التلفزيونية.



زواجها من سميث



-في عام 1994، التقت جادا بينكيت سميث الممثل ويل سميث في برنامجه التلفزيوني "The Fresh Prince of Bel-Air"، عندما قبلت تجربة أداء حبيبته في العمل، لكن قصر قامتها كان حائلاً أمام قبولها للدور، وذهب إلى الممثلة نيا لونج.



-أصبح جادا وسميث صديقين عام 1995، وفي 31 ديسمبر عام 1997، حضر حوالي 100 ضيف حفل زفافهما في "The Cloisters"، بالقرب من مسقط رأسها في بالتيمور، ماريلاند.



-أنجبت جادا بينكيت من ويل سميث طفلين، هما: "جادين" (مواليد عام 1998)، و"ويلو" (مواليد عام 2000)، كما ترعى ابنه "تري سميث"، وهو ابن ويل من زواج سابق.



-في مقابلة عام 2018، اعترفت جادا بينكيت سميث بأنها نادمة على بدء علاقتها مع زوجها ويل سميث، قبل انفصاله رسمياً عن زوجته الأولى.

خانت سميث



-اعترفت جادا بينكيت سميث، في تصريح إعلامي، بخيانتها ويل سميث مع مغني الراب أوغست أنتوني السينا، وذلك خلال فترة انفصالهما، وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت دخلت في علاقة مع أوغست، وقد فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها مجدداً، مضيفة: "كنت أشعر بألم شديد.. وكنت مكسورة للغاية"، وتابعت أنها لم تتحدث إلى أوغست منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تصالحت مع ويل، ووصلا الآن إلى ما سمته "الحب غير المشروط".



تصريح جادا عن الخيانة لم يكن سهلاً، لكنه منحها مبلغاً كبيراً من المال، إذ كسبت هي وزوجها 45 مليون دولار من هذه الحلقة الشهيرة، التي أثارت ضجة كبيرة حول العالم.

ما هو مرض جادا؟

مرض جادا، الذي سخر منه كريس روك هو الثعلبة البقعية، وهو حالة مرضية تصيب المناعة الذاتية، وتتسبب في تساقط الشعر، وتتطور الحالة عندما يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تساقط الشعر بكثرة.

