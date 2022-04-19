زوجة فنان سوري تفضحه على الهواء: "نسوانجي" وخانني





لمى الرهونجي وزوجها الفنان السوري يزن السيد ظهرا ضيفين في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ليرد على ذلك بالقول إنه لا يعتبر العلاقات العابرة خيانة طالما أن تلك العلاقات لا تصل إلى خيانة بالمشاعر، فيما أكدت زوجته خيانته لها مراراً وتكراراً.



في سياق متصل، وفي اللقاء التليفزيوني ذاته كشفت لمى الرهونجي عن تعرض زوجها للتهديد والابتزاز في قضية دعارة من قبل ضابط مخابرات في قوات بشار الأسد، حيث ابتزه الأخير من أجل دفع مبلغ من المال. فضحت لمى الرهونجي، زوجة الفنان السوري يزن السيد زوجها، وكشفت عن تعدد علاقاته النسائية وهو ما تسبب في تعرضها للخيانة من جانبه أكثر من مرة.لمى الرهونجي وزوجها الفنان السوري يزن السيد ظهرا ضيفين في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ليرد على ذلك بالقول إنه لا يعتبر العلاقات العابرة خيانة طالما أن تلك العلاقات لا تصل إلى خيانة بالمشاعر، فيما أكدت زوجته خيانته لها مراراً وتكراراً.في سياق متصل، وفي اللقاء التليفزيوني ذاته كشفت لمى الرهونجي عن تعرض زوجها للتهديد والابتزاز في قضية دعارة من قبل ضابط مخابرات في قوات بشار الأسد، حيث ابتزه الأخير من أجل دفع مبلغ من المال.

الفنان السوري يزن السيد قال في اللقاء التلفزيوني إن ما جرى معه كان عملية ابتزاز من قبل أحد الضباط الذين يحاولون التواصل مع بعضهم بعضاً، وإخبارهم أن في حقهم قضية "دعارة"، إذ يعتقدون أن "الضحية" قد يستجيب ويدفع المال، مفجراً بذلك فضيحة لقوات الأسد وابتزازها للموالين.

حيث قال الفنان السوري إن الضابط تواصل معه وحاول ابتزازه، إلا أنه عاد إلى دمشق والتقى بوزير داخلية الأسد الذي تابع القصة.

علاقات عابرة

أما فيما يتعلق بعلاقات يزن السيد في المجال الفني، فقالت زوجته لمى الرهونجي، إن زوجها رجل نسونجي وإنها واثقة من خيانته لها، مع أكثر من فنانة في الوسط الفني، ولكنها تحاول التحكم بالأمور للحفاظ على زواجها باعتبارها زوجته الثالثة.



لمى الرهونجي أضافت: "الرجال كلهم خائنون باستثناء من لم يتم اكتشافه، والمرأة لا يمكن لها أن تقوم بهذا الفعل حسب القاعدة الاجتماعية السائدة معترفة بخطأ هذا التفكير إلا أنه واقع، مبرراً خياناته المتكررة بجواب (لا أعرف لم أخُن!)".



