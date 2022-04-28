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المرأة

بعد 3 سنوات.. انفصال مادونا عن حبيبها الذي يصغرها بـ35 عاماً!

Lebanon 24
28-04-2022 | 08:00
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ذكرت صحيفة The Sun البريطانيّة أن المغنية العالمية مادونا، البالغة من العمر 63 عاماً، قد انفصلت عن حبيبها الذي يصغرها بنحو 35 عاماً، الراقص الأميركي "أحلى مالك ويليامز" البالغ من العمر فقط 28 عاماً.
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وقالت مصادر للصحيفة البريطانية إن الانفصال حدث بشكل ودي، وباتت المغنية العالمية تشغل نفسها من خلال الخوض في حياة اجتماعية مزدحمة وتقابل أصدقاءها وعائلتها، كما أنّ لديها جدول أعمال مزدحماً.
وأضافت المصادر أنها ما زالت على علاقة طيبة مع حبيبها ولا توجد أي مشاعر كره بينهما، وأن ويليامز غادر منزل مادونا أيضاً.

من ناحيتها كتبت المغنية مادونا بحسابها على إنستغرام في الفترة الأخيرة: "الكارما تقول: عندما يكون هناك شخص غير مناسب لك في حياتك، فإن الله سيجعله دائماً يؤذيك ويجرحك حتى تملك القوة الكاملة التي تساعدك على التخلي عنه".

في حين أكدت صحيفة Daily Mail البريطانية، أنَّ فارق العمر لم يكن السبب في انفصال الثنائي، كما نقلت عن مصدر مقرب من "أحلى مالك"، قوله إنه لايزال يكنّ كل الحب للنجمة مادونا، لكنهما اتخذا قراراً بالانفصال.

يُذكر أن تاريخ النجمة مادونا حافل بمواعدة الشباب الصغار، أمثال إبراهيم زعيلبات (26 عاماً)، وتيمور ستيفنز (29 عاماً)، إضافة إلى عارض الأزياء كيفن سامبايو (34 عاماً).

كما يذكر أنّ مادونا أُم لستة أطفال هم: ابنتاها لورد (25 عاماً)، وميرسي (16 عاماً)، والتوأمان ستيلا وإستير (9 أعوام)، وابناها روكو (21 عاماً) وديفيد (16 عاماً).
المصدر: عربي بوست
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