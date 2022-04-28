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المرأة

بعد إطلالاتها "الجريئة".. ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه تلفت الأنظار بآخر ظهور لها (صور)

Lebanon 24
28-04-2022 | 04:18
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نشرت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

ولفتت ريما الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت "توب" باللون الأزرق الملوكي مع تنورة من الجلد باللون الأسود ونسقت معهما معطفا طويلا من الفرو.

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A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)


 
 

إطلالة ريما نالت إعجاب متابعيها.

 

وكانت ريما أثارت الجدل في إطلالاتها الأخيرة حيث نشرت صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها برفقة زوجها وسيم صليبي، مرتدية "توب" بيضاء مع بنطال مفتوح أظهر أجزاء من جسدها، ما عرضها للانتقادات.

A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)


 
 

كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية "كروب توب" مفتوحة عند منطقة الصدر مع بنطال أبيض. واعتمدت ضفائر الشعر الافريقية.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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