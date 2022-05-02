الممثلة تقلا شمعون تكشف عن أكثر ما تخافه في لبنان... هذا ما قالته

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وجّهت الممثلة تقلا شمعون رسالة للبنانيين في ظلّ الظروف العصيبة التي يمرّ بها وطنها قائلةّ: "أدعوهم للبقاء في لبنان، لأنّ الإنسان بلا وطن هو مجرّد رقم في المهجر، آسف لزيادة نسبة الهجرة وخاصة في صفوف الشباب، وعلى الرغم من أنّي أفهم وجعهم، ولكنّي أخاف أن يُفرّغ لبنان من شبابه، وأن يبقى فيه الجيل الذي لا يستطيع الإنتاج والعطاء".وأضافت لـ"سكاي نيوز": "أنا عشت الحرب الأهليّة، وكان لديّ الخيار للهجرة، ولكنّنا ناضلنا وتحمّلنا القذائف والانفجارات والقتل على الهويّة، وصمدنا وبقينا واستطعنا تحقيق أحلامنا في قلب وطننا، وعلى الرغم من أنّ لبنان لم يحتضن الفنّان اللبنانيّ لناحية الحقوق المهنية كما يجب، ولكن هذا لا يعني أن أترك نضالي فيه لتأمين الدعم للفنّ والفنّانين".