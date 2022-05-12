مُنافسة حامية بين هيفا وهبي وابنتها.. ظهرتا بإطلالة مُتشابهة شاهدوا الصور

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بثياب رياضية داخل سيارة وذلك خلال عودتها إلى لبنان بعد قضائها إجازة في باريس.

واختارت هيفا مع الثياب حذاء رياضيا باللون الأخضر الفوسفوري.

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)





تزامنا نشرت زينب فياض ابنة هيفا صورة جديدة على حسابها على انستغرام ظهرت فيها أيضا بإطلالة رياضية في الصحراء.

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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)





ولاحظ المتابعون ان زينب ارتدت الحذاء الرياضي نفسه الذي ارتدته هيفا ولكن بلون مختلف، من برأيكم الأجمل؟.