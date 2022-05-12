شيرين عبد الوهاب "تعتزل الناس"... ما السبب؟

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قررت المطربة شيرين عبدالوهاب التركيز في الفترة المقبلة على ألبومها الغنائي الجديد، وعدم التفاعل مع الأخبار الشخصية التي دائماً ما تكون محور اهتمام جمهورها، حيث قررت اعتزال الحياة العامة والانغلاق على ذاتها في الاستديو الخاص بها بمنطقة "6 أكتوبر" للانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه مطلع الشهر المقبل.وتتعاون شيرين في الألبوم مع مجموعة من الملحنين والشعراء، بينهم: عمرو مصطفى ومدين ومحمد عاطف ومحمود أنور ومحمد حمزة وعمرو الشاذلي وعمرو المصري... وتعمل شيرين ومديرة أعمالها سارة الطباخ على دراسة أكثر من عرض لعدد من شركات الإنتاج لتسويق ألبومها الجديد.