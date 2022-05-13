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المرأة

بعد شائعات الانفصال... أديل تنشر أول صورا مع حبيبها!

Lebanon 24
13-05-2022 | 05:00
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بعد انتشار شائعات حول انفصالهما، نشرت المطربة البريطانية أديل صور مع حبيبها الأميركي ريتش بول مؤكدة استمرار علاقتهما وقالت "الوقت يمر بسرعة".

بدأت شائعات الانفصال في الانتشار حين تغيب ريتش عن حفل عيد ميلاد أديل بينما كان يحتفل هو مع صديقه ونجم كرة السلة ليبرون جيمس.
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وتضمنت الصور لحظات رومانسية بين المغنية والوكيل الرياضي من بينها قبلة بين الثنائي في كواليس حفل One Night Only في العام الماضي، بالإضافة إلى صورة في مباراة وصورة في مطعم وصورة لعبارة تقرأ "لقد وجدتي شريكًا جيدًا فاستمتعي به".
 
تحدثت مغنية Someone Like You عن ريتش في 2021 مؤكدة مدى غرامها به وقالت: "إنها أول علاقة رومانسية أشعر فيها أنني أحب نفسي ومستعدة لأن يحبني شخصًا ما"، وأضافت: "ريتش شخص مضحك وذكي جدًا. استمتع جدًا بمشاهدته وهو يعمل".
 
 
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