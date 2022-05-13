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المرأة

بعد إثارتها ضجة بإطلالة بنقشة النمر.. ستيفاني صليبا تظهر بـ "توب" قصير مع إعلامي شهير والجمهور: ايدك عنها (صورة)

Lebanon 24
13-05-2022 | 03:00
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بعد الضجة التي أثارتها بنشرها فيديو وهي ترتدي "كروب توب" بنقشة النمر وترقص بشكل مُثير، شاركت الممثلة ستيفاني صليبا مع المتابعين صورة جديدة على حسابها على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت ستيفاني برفقة أصدقائها ومن بينهم الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 

ولفتت ستيفاني الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت "كروب توب" أظهر بطنها باللون الأبيض وبنطال باللون نفسه.

 

وانهالت التعليقات على الصورة التي أثنت على جمال ستيفاني، ومن بين التعليقات الطريفة كتب أحد المتابعين متوجها إلى الإعلامي نيشان بالقول: "ايدك عنها".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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