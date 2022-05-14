اختبار شخصية.. هل أنتِ جريئة ام متهورة؟

يمكن خوض اختبار شخصية يكشف اسرارها بطرق مختلفة منها حركات الجسم واختيار الالوان وتحديد ما تتم رؤيته اولاً عند النظر الى رسم ما. ومن المفيد ايضاً الاعتماد على هذا الرسم حيث يظهر فيه عدد من الاشخاص الذين يقومون بتصرفات تحتاج الى الجرأة او تدل على التهور. ومن خلال هذا الاختبار للشخصية يكفي اختيار الشخص الذي يعتبر الاكثر ميلاً الى المغامرة والاقل عقلانية والاكثر تهوراً.

الشخص رقم 1

يدل اختيار هذا الشخص في اختبار تحليل الشخصية هذا على التصميم على العمل من اجل تحقيق الاهداف في مختلف اتجاهات الحياة. لكنه يشير في المقابل الى عدم التردد في استغلال قدرات الآخرين وطاقاتهم ووقتهم من اجل فعل ذلك. كما يدل على الاستعداد الدائم للتدخل في شؤون هؤلاء ليس من اجل المساعدة بل بداعي الفضول وتمضية الوقت. ومن اسرار الشخصية التي يكشفها هذا الخيار ايضاً الصراحة الصادمة التي تدفع الى عدم مراعاة مشاعر الآخرين وعدم تفهم وجهات نظرهم او الظروف التي تجعلهم يتصرفون بطريقة ما.

الشخص رقم 2

يدل اختيار الشخص رقم 2 في اختبار الشخصية هذا على طباع تتسم بالوقاحة احياناً وبتقلب المزاج وعدم القدرة على التعاون مع الاشخاص الآخرين. كما يعني كثرة الانتقاد لما يفعله هؤلاء ليس بطريقة إيجابية بل من اجل مضايقتهم واظهار ضعفهم وعدم نجاحهم. ويكشف هذا الاختيار ايضاً البعد كل البعد عن الواقعية احياناً والعيش في الكثيرمن الاوقات في عالم الحلم وبناء كل العلاقات والمخططات على اساسه. كما يشير الى الاستعداد احياناً للهرب من المسؤوليات وعدم تحمل عواقب الافعال ونتائجها اياً تكن.

الشخص رقم 3

من المعروف أن من يختار هذا الرقم يتمتع بالتفكير العقلاني. لكنه في المقابل يحاول السيطرة على افكار الآخرين واقتراحاتهم وآرائهم وخياراتهم وعلى مصادرة حقهم في التعبير عن انفسهم وان كان هذا ضرورياً جداً. كما انه يسعى الى القيام بكل المهمات بنفسه ولا يمنح الاشخاص الذين يعيشون ويعملون في محيطه اي ثقة. ولهذا من الممكن ان يجد نفسه بعيداً عن الجميع ويعيش حالة من الوحدة التي تمنعه من التفاعل مع محيطه وتجعله يزداد شعوراً بالانانية. ولهذا عليه التفكير ملياً قبل ان تتحول تلك الوحدة الى اكتئاب وضجر وروتين ممل.

الشخص رقم 4

يدل اختبار تحليل الشخصية هذا على ان اختيار الرقم 4 باعتباره الاكثر تهوراً يشير الى شخصية منطلقة ومنفتحة والى صفات قيادية ومرح وحيوية. لكنه يعني في المقابل العناد وعدم تغيير الآراء وان كان هذا يصب في مصلحة عامة ويخدم مشروعاً مهماً. ويكشف ايضاً اخذ القرارات السريعة احياناً والاندفاع نحو القيام بالمبادرات والخطوات من دون التفكير ملياً بالعقبات والعواقب. كذلك يشير اختيار هذا الرقم في اختبار الشخصية هذا الى اتباع قواعد خاصة في كل امر من دون الاهتمام بمصالح الآخرين ومعاييرهم وقواعدهم ومحظوراتهم. وهذا اكثر ما يزعج الجميع ويدفعهم الى الابتعاد والى عدم الرغبة في التعاون او الحوار او حتى الزيارة.