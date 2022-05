بس حقيقةً حاسّتن ٤٣

والحقيقة بتقول إنّي ٣٣٣ سنة ..

العمر نمرة … نشرت الممثلة باميلا الكيك صورة لها عبر حسابها على "انستغرام" بمناسبة عيد ميلادها الـ٣٤. وظهرت الكيك وهي محاطة بالبالونات والزينة احتفالاً بالمناسبة. وعلقت على المنشور بالقول: "هالسنة صار عمري ٣٤بس حقيقةً حاسّتن ٤٣والحقيقة بتقول إنّي ٣٣٣ سنة ..العمر نمرة …

والعمر قصير وحلو.. كتير

Trying to be In Joy ♥️🌹"