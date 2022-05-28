اسرع 4 وصفات مذهلة للتخلّص من الكلف

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المكونات:

ملعقتان من مسحوق الشوفان.

ملعقتان من الحليب.

ملعقة واحدة من العسل.



طريقة التحضير والإستخدام:

يُمزج دقيق الشوفان مع العسل والحليب جيداً. يوضع المزيج على بشرة الكلف. يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة. يغسل الجلد بالماء العادي. يُكرر من 2-3 مرات في الأسبوع لمدة شهر واحد.



وصفة الكركم يُساعد دقيق الشوفان في التخلص من الكلف والبقع الداكنة، كما يعمل على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الجلدية الميتة.المكونات:ملعقتان من مسحوق الشوفان.ملعقتان من الحليب.ملعقة واحدة من العسل.طريقة التحضير والإستخدام:يُمزج دقيق الشوفان مع العسل والحليب جيداً. يوضع المزيج على بشرة الكلف. يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة. يغسل الجلد بالماء العادي. يُكرر من 2-3 مرات في الأسبوع لمدة شهر واحد.وصفة الكركم

يُساهم الكركم في تقليل إنتاج مادة الميلانين الصبغية للبشرة، والتخلص من مشكلة الكلف، لإحتوائه على عنصر الكركمين النشط والذي يمتلك العديد من مضادات الأكسدة، وخصائص تفتّح البشرة.



المكونات:

خمس ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

عشرة ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم.

ملعقة واحدة كبيرة من طحين الغرام.



طريقة التحضير والإستخدام:

يُمزج مسحوق الكركم مع الحليب لتشكيل عجينة، ويُضاف للعجين طحين الغرام لزيادة كثافتها. توضع العجينة على مناطق الكلف. تُترك العجينة على مناطق الكلف لتجف جيداً لمدة 20 دقيقة. تُغسل مناطق الكلف بالماء الفاتر وتُجفف برفق. تُكرر بشكل يومي.



وصفة قشر البرتقال





المكونات:

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من العسل.



طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج المكونات معاً للحصول على عجينة، ويمكن إضافة الماء إذا كانت العجينة جامدة جداً. تُوضع العجينة على البقع مدة 20 دقيقة، ثمّ غسلها.



وصفة البابايا يُعالج قشر البرتقال مشكلة الكلف ويُساعد في تَفتيح البشرة، لإحتوائه على مضاد للتيروزينات التي تُقلل من ظهور البقع الداكنة في البشرة.المكونات:ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.ملعقة صغيرة من الحليب.ملعقة صغيرة من العسل.طريقة التحضير والإستخدام:تُمزج المكونات معاً للحصول على عجينة، ويمكن إضافة الماء إذا كانت العجينة جامدة جداً. تُوضع العجينة على البقع مدة 20 دقيقة، ثمّ غسلها.وصفة البابايا

يعمل البابايا على تَقشير البشرة بشكل طبيعي، ويُزيل خلايا الجلد الميتة منها، وبالتالي تَفتيح البشرة، والتخلص من الكلف والبقع الداكنة فيها.



المكونات:

حبة واحدة من البابايا الناضجة.

ملعقتان من العسل.



طريقة التحضير والإستخدام:

تُهرس البابايا للحصول على نصف كوب من العجينة. يُضاف العسل إلى البابايا، ويتم مزجهما، ثمّ يُوضع المزيج على المنطقة المصابة من الجلد. يُترك المزيج على الجلد مدة 20 دقيقة، ثمّ يتم غسله بالماء الدافئ. تِكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً عدّة أشهر.

يُعتبر الكلف مشكلة شائعة لدى العديد من النساء، وهو عبارة عن بقع داكنة تكون على شكل بقع صغيرة أو كبيرة، تُغطي البشرة وتظهر لعدة أسباب. وهناك العديد من الطرق الطبيعية التي تُساعد في التخلص من مشكلة الكلف، ولكنها تحتوي على مواد قاسية كيميائية قد تضر بالبشرة، كما أنها تُعتبر باهضة الثمن، لذا، يمكن إستبدالها بـ وصفات طبيعية وفعّالة. تابعي مع "الجميلة"، واكتشفي أفضل الوصفات الطبيعية المضمونة للتخلص من الكلف، والحصول على بشرة متوهجة.وصفة الشوفان