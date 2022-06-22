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المرأة
منى زكي بطلة فيلم "القاهرة مكة".. بعد تأجيل 11 عاماً
Lebanon 24
22-06-2022
|
14:00
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أعلن المؤلف المصري، محمد رجاء، عن انتهاء تصوير فيلم "القاهرة مكة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية منى زكي. وكتب رجاء على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بعد أكتر من 11 سنة صبر وانتظار وسعي ومشاوير وجوايز سيناريو ومحاولات للإنتاج وعشم وإحباط.. القاهرة مكة بطولة الفنانة منى زكي مع مجموعة من أهم النجوم، وإنتاج الأستاذ محمد حفظي، وإخراج الأستاذ هاني خليفة".
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وكان سيناريو الفيلم قد فاز، عام 2015، بجائزة ساويرس لكتاب السيناريو الشباب، وتدور أحداث العمل حول رحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تقرر منى زكي الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.
وتم تصوير الفيلم بين مصر والسعودية، ويشارك منى زكي في بطولته، كل من: شيرين رضا، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، وخالد الصاوي، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.
المصدر: زهرة
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