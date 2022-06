هيفاء وهبي تهنئ فرقة "مياس".. هذا ما قالته

هنأت الفنانة هيفاء وهبي، أعضاء الفرقة الاستعراضية اللبنانية " مياس"، لحصولهم على الباز الذهبي في برنامج America's Got Talent.

وحصدت الفرقة الاستعراضية اللبنانية "مياس" الباز الذهبي في برنامج America's Got Talent، حيث أبهرت لجنة التحكيم والجمهور معاً باستعراضها الراقص المتجانس وحالة الاحترافية التي قدم بها الاستعراض، حيث تتكون الفرقة من السيدات فقط.

Advertisement

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على تويتر، باللغة الإنجليزية ..قائلة " Couldn't be prouder of you Nadim and the girls That’s was absolutely magnicifient and jaw dropping. So well deserved #GoldenBuzzer - فخورة جداً بك نديم شرفان والصبايا المشاركات لقد قدمتم استعراضاً رائعاً للغاية أنتم مذهلون جداً وتستحقون الباز الذهبي بجدارة ".

(سيدتي)