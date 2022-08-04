من هنّ نجمات في الموسم الدرامي الرمضاني 2023؟

يبدو أن المنافسة بين نجمات الوطن العربي بدأت مبكراً للغاية، في الماراثون الدرامي الرمضاني القادم لعام 2023،خاصة بعد اعلان عدد منهن خوض السباق الدرامي الرمضاني ، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لهم أو من خلال تصريحات اعلامية من قبل القائمين على صناعة الأعمال الدرامية والتي رشحت أسماء لفنانات بصورة رسمية .

أعلنت الفنانة دانييلا رحمة، عن مشاركتها في موسم دراما رمضان القادم، من خلال مسلسل " للموت 3"، وذلك عبر حسابها الرسمي على " انستغرام" والذي من خلاله نشرت البرومو التشويقي للعمل.وفي البرومو ظهرت دانييلا رحمة برفقة ماغي بوغصن، وهما مستلقيتان على أحد الشواطئ ومصابتين بكدمات.وأرفقت دانييلا رحمة، مع البرومو ، جملة تماشت مع أجوائه..جاءت كالتالي .." ما بتعرف قيمة الحياة لتجرب الموت"، كما نوهت دانييلا على أن المسلسل سيتم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2023.زفت الفنانة نادين نسيب نجيم، خبر سار لجمهورها بعد عودتها من جديد للموسم الدرامي الرمضاني، بعد غيابها عنه الموسم الماضي.ليس ذلك فحسب، بل أن عودة نادين نسيب لموسم دراما رمضان لم تكن المفاجأة الوحيدة انما كشفت عن عودة ثنائيتها للمرة الثالثة مع قصي خوليوتعد مشاركة نادين نسيب نجيم وقصي خولي هي الثالثة بعد تعاونهما في مسلسل "خمسة ونص" ومسلسل "عشرين عشرين" الذي بدأ عرضه على منصة "نتفليكس" في الوقت الحالي.وكتبت نادين، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على " تويتر" سعيدة جداً بمشاركتي مع قصي صديقي واخي وزميلي يلي بفتخر فيه وبعرف انه رح يكون مسلسل بروح جديدة وثنائية مميزة على الرغم انه مش جديدة بس رح تكون غريبة ومتجددة بفكرتها و بتوجّع للعضم. ان شاء الله بالتوفيق. ورح نعمل كل جهدنا حتى نفاجئكم بشي حلو متل كل سنة.(سيدتي)