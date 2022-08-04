نادين الراسي تخطف الأنظار بفستان أبيض.. هل تكون عروس صيف 2022؟

نشرت الممثلة نادين الراسي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وخطفت نادين الأنظار بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا وضيّقا ومكشوف الظهر، واعتمدت ماكياجا ناعما وتسريحة الشعر الشينيون.

ونال الفيديو إعجاب المتابعين الذين اعتبروا ان اللون الأبيض يليق بها، سائلين ان كانت ستكون عروس صيف 2022.

يُذكر ان نادين مخطوبة من الشاب مجد دعبول لكنهما لم يحددا بعد موعد زفافهما.