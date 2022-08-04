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المرأة

نادين الراسي تخطف الأنظار بفستان أبيض.. هل تكون عروس صيف 2022؟

Lebanon 24
04-08-2022 | 03:30
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نشرت الممثلة نادين الراسي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وخطفت نادين الأنظار بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا وضيّقا ومكشوف الظهر، واعتمدت ماكياجا ناعما وتسريحة الشعر الشينيون.

 

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)


 
 

ونال الفيديو إعجاب المتابعين الذين اعتبروا ان اللون الأبيض يليق بها، سائلين ان كانت ستكون عروس صيف 2022.

 

يُذكر ان نادين مخطوبة من الشاب مجد دعبول لكنهما لم يحددا بعد موعد زفافهما.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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