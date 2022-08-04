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المرأة

هاندا أرتشيل تقوم بحظر هذا الشخص.. بعدما وصفته بـ"الصديق"!

Lebanon 24
04-08-2022 | 14:00
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من قال إننا سنبقى أصدقاء بعد الحب فقد كذب، وخير مثالٍ على ذلك ما قامت به الممثلة التركية الشابة، هاندا أرتشيل، مع حبيبها السابق كاهان يلدريم، إذ قامت بحظره من حسابها على "إنستغرام".

ونجمة "أنت اطرق بابي" كانت قد قالت، في وقتٍ سابقٍ، إن كاهان سيبقى صديقها حتى بعد انفصالهما، وانتهاء علاقتها العاطفية معه، ولم تمضِ سوى أشهر قليلة على تلك التصريحات، حتى قامت بإلغاء متابعته، وحظره من على حسابها. 
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أما السبب، الذي قيل إنه كان وراء قيام النجمة التركية بحظر حبيبها السابق، فيعود إلى انتشار مزاعم تؤكد وجود علاقةٍ عاطفية تجمع الأخير بالممثلة بينار دينيز، وأن الطرفين بدآ بالمواعدة. 


المصدر: زهرة
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