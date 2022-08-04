إليكِ 6 عادات تعزز الترابط بين الزوجين

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يضمن الترابط بين الزوجين، التفاهم واستقرار الزواج ونجاحه، لذا من المهم أن تعملي على تعزيز الترابط بينك وبين زوجك. تابعي القراءة وتعرفي إلى 6 عادات تعزز الترابط بينك وبين زوجك.1- التعامل باحترام ولطفالأسلوب اللطيف والتعامل باحترام يكسبان قلب زوجك، ويدفعانه إلى التعامل معكِ بنفس الأسلوب، ما يجعلكما أكثر انسجاماً وتفاهماً وحباً، وتكون العلاقة بينكما هادئة ومستقرة، يسودها الود والاحترام المتبادل.2- مناقشة الخلافات بهدوء وعدم تجاهلهاالخلافات أمر لا بد منه في جميع العلاقات، وتجاهلها يجعلها تتفاقم ويحدث فجوات بين الزوجين وقد يؤدي إلى الانفصال أيضاً، لذا احرصي على مناقشة الخلافات مع زوجك، ولا تتجاهليها أبداً، ولا تتوقفي عن النقاش حتى تتوصلي إلى حلول، وإذا احتدم النقاش بينكما، اطلبي هدنة لاستعادة الهدوء، ثم استأنفي النقاش حتى الوصول إلى حل.3- الدعم المتبادلالدعم المتبادل بين الزوجين في جميع مجالات الحياة، يجعل منهما ثنائياً رائعاً، يعملان كفريق واحد، ويشعران بالحب والقرب.4- قضاء وقت خاصمهما زادت مسؤوليات الحياة، وضاق الوقت، يجب أن يحصل الزوجان على وقت خاص معاً، على أن يكون كل تركيزهما واهتمامها على علاقتهما، وهو ما يضمن استمرار التواصل الصحي بين الزوجين، وبالتالي زيادة التفاهم والانسجام والترابط بينهما.5- الاتحادالعمل كفريق واحد، عبر توجيه مجهودكما لتحقيق أهداف مشتركة، والتخطيط لمستقبل مشترك يحقق مصالحكما معاً، يعزز الشعور بالقرب والتفاهم بينكما، حيث يشعركما الاتحاد بالترابط العاطفي والعقلي أيضاً.6- الاهتمام بالعلاقة الحميمةالعلاقة الحميمة من أهم طرق تعزيز الحب والترابط بين الزوجين، لذا من المهم الاهتمام بها عبر الالتزام بمعدل يرضي الطرفين، والنقاش بشأنها بهدف تلبية احتياجات الطرفين، والعمل على تحسينها عبر البحث عن طرق جديدة، ما يصب في النهاية في مصلحة الزواج، ويجعل الزوجان أكثر ترابطاً وحباً وانسجاماً.