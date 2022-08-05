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المرأة

تايلور سويفت تساهم بالتغير المناخي.. كيف يحدث ذلك!؟

Lebanon 24
05-08-2022 | 02:00
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قال موقع Axios إن عادات الطيران لدى النجمة العالمية تايلور سويفت تضعها على رأس قائمة المشاهير المساهمين في ظاهرة التغير المناخي، وما يشهده العالم من ارتفاع درجات الحرارة وحرائق ضخمة في بعض الدول، وفيضانات ببلدان أخرى.  
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نقل الموقع الإخباري عن تقرير أصدرته شركة "يارد "المتخصصة في التسويق، ومقرها بريطانيا، أشار إلى أن سويفت من أكثر "المخالفين على صعيد الانبعاثات"، بسبب رحلاتها الجوية بطائرتها الخاصة. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المشاهير لانتقادات على خلفية نمط حياتهم الذي يتسبب في إحداث كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

وتطلق الطائرات الخاصة الصغيرة كثيراً من ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في ظاهرة الاحترار المناخي.

تقرير صدر عام 2021 عن منظمة "أوكسفام" ومعهد السياسة البيئية الأوروبية، ذكر أن أغنى 1% من سكان العالم تسببوا في 15% من الانبعاثات العالمية خلال عام واحد.
 
(عربي بوست)
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