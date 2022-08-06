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المرأة

روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)

Lebanon 24
06-08-2022 | 05:00
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فاجأت الفنانة المصرية روبي الإعلامية منى الشاذلي بكشفها عن سنّها الحقيقية خلال حلولها ضيفةً على برنامج "معكم" المذاع عبر قناة CBC، معلنةً أنها تبلغ من العمر 40 عاماً.

 

وتحدثت روبي عن الجدل الذي يثيره رقصها قائلةً: "الأغاني في وقتها كانت شوية جريئة، بس دلوقتي لما تتفرجي عليها هتلاقيها عادي، لإني ساعتها كنت مبسوطة وبرقص كأنني برقص في بيتنا". وأضافت: "لو الأغاني دي اتعملت دلوقتي وأنا عندي 40 سنة، هتبقى عادي".

 

وعلّقت الشاذلي على كلام روبي بالقول: "في ناس اتضايقت لأن عندهم 18 سنة وحاسين إنك أصغر منهم"، فأجابتها روبي: "اشربوا الكثير من الماء، فها يجدد خلايا البشرة".

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المصدر: لها
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