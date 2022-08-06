بفستان مُثير.. مذيعة الطقس واللوتو السابقة في الـ LBCI زينة الراسي تخطف الأنظار بآخر ظهور لها (صور)

نشرت مذيعة الطقس واللوتو السابقة زينة الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت زينة بإطلالة مُثيرة سرقت فيها الأضواء، حيث ارتدت فستانا قصيرا بأكمام باللون الأزرق ويتميز بفتحة عند منطقة الصدر.

وانهالت تعليقات المتابعين المُثنية على جمال زينة.

يُذكر ان زينة كانت مذيعة الطقس واللوتو على شاشة الـ lbci الا انها انتقلت منذ مدة للعيش في دبي.