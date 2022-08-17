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المرأة

مُجدداً ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تسرق الأضواء.. ظهرت بفستان مكشوف الظهر في شوارع البترون (صور)

Lebanon 24
17-08-2022 | 04:23
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نشرت دانا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت دانا بإطلالة كاجوال حيث ارتدت فستانا أسود اللون ومكشوفا عند منطقة الظهر وهي تستمتع بوقتها في مدينة البترون.

 

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A post shared by Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)


 

وماريتا درست إدارة الأعمال ولكنها اختارت ان تدرس أيضا مجال "الطبخ" في أهم معهد في باريس وهي تعمل حاليا في أحد أهم المطاعم في العاصمة الفرنسية، وتتواجد حاليا في عطلة صيفية في لبنان.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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