ميرفت أمين بأول تعليق بعد شائعات وفاتها: زمان كانوا بيجوزوني ودلوقت بيموتوني

نفت الفنانة ميرفت أمين صحة شائعات تدهور حالتها الصحية، وسخرت من الشائعة التي راجت مساء أمس حول وفاتها متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، مؤكدة أنها لا تعاني من الفيروس أساساً ولم تصب حتى بنزلة برد، وقالت إن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يواظبون على نشر الشائعات عنها بين فترة وأخرى، ولكنهم قديماً كانوا يروجون شائعات زواجها سراً، والآن يكتبون أنباء وفاتها.

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ميرفت تصدت لشائعة الوفاة بمداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وبدأت المكالمة قائلة "أنا المرحومة" في سخرية من الشائعة، وأضافت: كانوا بيجوزوني دلوقتي بيموتوني، كل فترة بينوبني من الحب جانب، لكن الحاجات دي مبتفرقش معايا، لكن إللي بيزعلني قلق الأسرة والأصدقاء عليا من الشائعات دي.

تابعت الفنانة ميرفت أمين: أحياناً بخرج وأترك الموبايل أو المكان إللي بكون متواجد فيه شبكة الهاتف ضعيفة فلو اتصل حد بيا ومردتش عليه بيطلق أي شائعة طب ليه الشر ده.



وأضافت ميرفت أمين: أنا بصحة جيدة ولم أتعرض لأي وعكة صحية، ولا حتى إنفلونزا، لافتة إلى أن شائعة وفاتها هدفها تحقيق أرباح وقراءات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

(سيدتي)