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المرأة

ما هي ألوان طلاء الأظافر التي تمدك بالطاقة؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 11:00
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الاعتناء بالأظافر وطلائها ليس للتزيين فقط، بل له تأثير كبير على شكل اليدين، ويؤثر على طاقتنا وحالتنا النفسية.

وفي هذا السياق، استعرض موقع refinery29، بعض ألوان طلاء الأظافر التي تمد الجسم بالطاقة المناسبة، وتأثيرها على ثقة الشخص بنفسه.
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-الأحمر: يدل اللون الأحمر على النشاط والحركة، كما أن له تأثير قوي على طاقة الجسم، لذلك عندما تشعرين بالضعف، ضعي اللون الأحمر على أظافرك ولن تندمي لأنه يجعلك تشعرين بالانتعاش والراحة.

-الزهري والوردي: عندما تمرين بفترة صعبة في حياتك فإنك تبحثين عن العكف والإهتمام والحب، وهذه المشاعر قد يساعدك بالحصول عليها طلاء الأظافر الوردي الذي يساعد المرأة على أن تكون لطيفة مع نفسها وتراقب أفكارها.

-الأصفر: يعتبر اللون الأصفر من الألوان النادرة الاستخدام ولكنها مميزة ولها قوة تحفيز كبيرة على المخ، ويساعد على الشعور بالرضا، ويزيد من الشعور بالإبداع والعمل، لذلك عند شعورك بالملل والتعب اختاري الطلاء باللون الأصفر لتغيير الأمر.

-الأزرق: من الألوان المستخدمة بكثرة في فصل الصيف، ويساعد اللون الأزرق على الشعور بالهدوء والتخلص من التوتر، لذلك ينصح باستخدامه.

-اللون الأرجواني: يمنح هذا اللون القدرة على الإبداع، فقد يساعد وضع الطلاء بهذا اللون في فترة ضغوطات العمل على الثقة بالنفس والتفكير خارج الصندوق والوصول الى أفكار مختلفة.
 
المصدر: لها
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