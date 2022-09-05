إزالة الشعر بالليزر... آمنة للحامل؟

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مع الإنتشار الكبير الذي ناله استخدام الليزر لإزالة الشعر، يبقى السؤال هل هو آمن للمرأة الحامل؟لا توجد دراسات كافية حول سلامة استخدام الليزر خلال فترة الحمل، إلا أن الأطباء ينصحون بتجنب التعرض لأشعة الليزر حفاظاً على سلامة الأم والجنين.وعلى الرغم من عدم وجود دراسات كافية حول درجة تأثير الليزر على الحامل إلا أن هناك مخاطر محتملة بالتأكيد، يمكن لاستخدام الليزر خلال فترة الحمل أن يزيد من فرصة تعرض الحامل للحروق أو ظهور الكلف، قد يعود ذلك إلى التقلبات الهرمونية التي يمر بها جسد الحامل خلال هذه الفترة.إضافة إلى ما سبق فإن فعالية العلاج بالليزر خلال هذه الفترة تكون منخفضة عند مقارنتها مع الوضع الطبيعي، نظراً إلى أن كفاءة وفعالية الليزر تعتمد بشكل كبير على استقرار الهرمونات في الجسم.كما هو معروف فإن المرأة الحامل تمر بتغيرات هرمونية كبيرة تؤثر على حالتها النفسية وحتى الجسدية، ومن الأمور التي تؤثر عليها الهرمونات هي دورة نمو الشعر، يبدأ الشعر دورة نموه عندما تبدأ بصيلات الشعر بالنمو وتكوين الشعر، في المرحلة المتوسطة يستمر الشعر بالنمو وصولا إلى المرحلة الأخيرة حيث يبدأ بالتساقط.قد تلاحظ السيدات خلال هذه الفترة زيادة في ظهور الشعر في كل من الوجه والرقبة والبطن والثدي، تؤخر هرمونات الحمل الوصول إلى المرحلة الأخيرة من نمو الشعر وهي المرحلة التي يبدأ فيها الشعر بالتساقط، ولذلك قد تلاحظ السيدات تأخرا في تساقط الشعر وتسارعا في نموه وكثافته، ولكن لا داعي للقلق فسرعان ما ستعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد انقضاء فترة الحمل.