26
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
إزالة الشعر بالليزر... آمنة للحامل؟
Lebanon 24
05-09-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع الإنتشار الكبير الذي ناله استخدام الليزر لإزالة الشعر، يبقى السؤال هل هو آمن للمرأة الحامل؟
لا توجد دراسات كافية حول سلامة استخدام الليزر خلال فترة الحمل، إلا أن الأطباء ينصحون بتجنب التعرض لأشعة الليزر حفاظاً على سلامة الأم والجنين.
Advertisement
وعلى الرغم من عدم وجود دراسات كافية حول درجة تأثير الليزر على الحامل إلا أن هناك مخاطر محتملة بالتأكيد، يمكن لاستخدام الليزر خلال فترة الحمل أن يزيد من فرصة تعرض الحامل للحروق أو ظهور الكلف، قد يعود ذلك إلى التقلبات الهرمونية التي يمر بها جسد الحامل خلال هذه الفترة.
إضافة إلى ما سبق فإن فعالية العلاج بالليزر خلال هذه الفترة تكون منخفضة عند مقارنتها مع الوضع الطبيعي، نظراً إلى أن كفاءة وفعالية الليزر تعتمد بشكل كبير على استقرار الهرمونات في الجسم.
كما هو معروف فإن المرأة الحامل تمر بتغيرات هرمونية كبيرة تؤثر على حالتها النفسية وحتى الجسدية، ومن الأمور التي تؤثر عليها الهرمونات هي دورة نمو الشعر، يبدأ الشعر دورة نموه عندما تبدأ بصيلات الشعر بالنمو وتكوين الشعر، في المرحلة المتوسطة يستمر الشعر بالنمو وصولا إلى المرحلة الأخيرة حيث يبدأ بالتساقط.
قد تلاحظ السيدات خلال هذه الفترة زيادة في ظهور الشعر في كل من الوجه والرقبة والبطن والثدي، تؤخر هرمونات الحمل الوصول إلى المرحلة الأخيرة من نمو الشعر وهي المرحلة التي يبدأ فيها الشعر بالتساقط، ولذلك قد تلاحظ السيدات تأخرا في تساقط الشعر وتسارعا في نموه وكثافته، ولكن لا داعي للقلق فسرعان ما ستعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد انقضاء فترة الحمل.
المصدر: ليالينا
متفرقات
المرأة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
07:02 | 2022-09-05
05/09/2022 07:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
06:13 | 2022-09-05
05/09/2022 06:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
05/09/2022 03:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
03:00 | 2022-09-05
05/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-09-05
تعانين حب الشباب على جانب واحد من وجهكِ.. انتبهي إلى هذه الأشياء!
14:00 | 2022-09-05
4 خطوات لتصبحي صريحة مع شريك حياتك
10:15 | 2022-09-05
بعدما توفيت في حادث سير مروّع... سارة الهاني تستذكر شقيقتها الراحلة بهذه الصورة
08:00 | 2022-09-05
ابنة ياسمين صبري الجميلة تظهر الى العلن!.. ما حقيقة الصور المتداولة؟
06:45 | 2022-09-05
بـ"الهوت شورت" وملابس البحر برفقة صديقاتها.. "لين" طليقة معتصم النهار حديث الجمهور (صور)
05:00 | 2022-09-05
خطوات ضرورية للتخلص من مشكلة تقصف الشعر
فيديو
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
06/09/2022 05:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
06/09/2022 05:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
06/09/2022 05:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact