3 خطوات للتخلص من التعاسة في زواجك

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إذا كان زواجك يفتقر إلى السعادة، فالطلاق ليس الحل، الطلاق قرار صعب له تبعات أصعب، ويجب أن تسبقه خطوات لمحاولة حل مشاكل الزواج والتخلص من التعاسة.تابعي القراءة لتتعرفي على 3 خطوات تساعدك في التخلص من التعاسة وإنقاذ زواجك.الخطوة الأولى: ناقشي مع زوجك المشاكل بهدوءتجاهل المشاكل ليس حلاً، بل العكس؛ فإن تجاهل المشاكل يؤدي إلى سوء التفاهم وسوء الظن وبالتالي تفاقم المشاكل واستحالة السيطرة عليها، لذا تواصلي مع زوجك واطلبي منه مناقشة مشاكل زواجكما، واحرصي على أن تتحلي بالهدوء والحكمة والنزاهة أثناء مناقشة المشاكل.لا تتوقفي عن المناقشة إلا بعد الوصول لأسباب المشاكل والعثور عن حلول جذرية، حتى لو تطلب الأمر عدة جلسات مع زوجك.عندما تشعرين أن النقاش بينكما يحتدم، وأن نبرة الحديث تتجه نحو الشجار، اطلبي من زوجك التوقف إلى حين استعادة الهدوء، ومن ثم استكملا النقاش بهدوء مرة أخرى.الخطوة الثانية: ناقشا المشاكل في مكان خارج المنزلقد لا تتمكنا من السيطرة على انفعالاتكما، وهو ما يؤدي إلى فشل المناقشات وبالتالي فشل معرفة أسباب المشاكل وفشل العثور على حلول لها، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى حيلة ذكية تجبركما على السيطرة على انفعالاتكما والحفاظ على الهدوء، وهي الخروج من المنزل والذهاب إلى مكان عام لمناقشة مشاكل زواجكما.الجلوس في مكان عام سيجبركما على احترام من حولكما والحفاظ على المظهر الاجتماعي لكما، وبالتالي لن تنفعلا أو يعلو صوتكما، ومن ثم تتمكنان من مناقشة مشاكل زواجكما بهدوء حتى لو بالإجبار!الخطوة الثالثة: اطلبا المساعدة من طرف ثالثإذا لم تتمكنا من مناقشة مشاكل زواجكما بهدوء في مكان عام، فهذا يعني أن الوضع خارج نطاق السيطرة، وهو ما يتطلب تدخل طرف ثالث يساعدكما على حل مشاكل زواجكما، ويكون حكماً عدلاً وصوتاً محايداً وحكيماً يحافظ على هدوء الجلسة.الطرف الثالث يجب أن يتم اختياره بعناية حتى لا يزيد الأمر سوءاً، فيجب أن يكون شخص موثوق به ومعروف عنه الحكمة والنضج والنزاهة، والأفضل أن تتوجها لمستشار علاقات زوجية حتى تحصلا على نصائح علمية سليمة تساعدكما على التخلص من التعاسة، وإنقاذ زواجكما.