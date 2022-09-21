Advertisement

المرأة

3 خطوات للتخلص من التعاسة في زواجك

Lebanon 24
21-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-992655-637993617763590204.PNG
Doc-P-992655-637993617763590204.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إذا كان زواجك يفتقر إلى السعادة، فالطلاق ليس الحل، الطلاق قرار صعب له تبعات أصعب، ويجب أن تسبقه خطوات لمحاولة حل مشاكل الزواج والتخلص من التعاسة.
تابعي القراءة لتتعرفي على 3 خطوات تساعدك في التخلص من التعاسة وإنقاذ زواجك.
Advertisement

الخطوة الأولى: ناقشي مع زوجك المشاكل بهدوء
تجاهل المشاكل ليس حلاً، بل العكس؛ فإن تجاهل المشاكل يؤدي إلى سوء التفاهم وسوء الظن وبالتالي تفاقم المشاكل واستحالة السيطرة عليها، لذا تواصلي مع زوجك واطلبي منه مناقشة مشاكل زواجكما، واحرصي على أن تتحلي بالهدوء والحكمة والنزاهة أثناء مناقشة المشاكل.
لا تتوقفي عن المناقشة إلا بعد الوصول لأسباب المشاكل والعثور عن حلول جذرية، حتى لو تطلب الأمر عدة جلسات مع زوجك.
عندما تشعرين أن النقاش بينكما يحتدم، وأن نبرة الحديث تتجه نحو الشجار، اطلبي من زوجك التوقف إلى حين استعادة الهدوء، ومن ثم استكملا النقاش بهدوء مرة أخرى.

الخطوة الثانية: ناقشا المشاكل في مكان خارج المنزل
قد لا تتمكنا من السيطرة على انفعالاتكما، وهو ما يؤدي إلى فشل المناقشات وبالتالي فشل معرفة أسباب المشاكل وفشل العثور على حلول لها، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى حيلة ذكية تجبركما على السيطرة على انفعالاتكما والحفاظ على الهدوء، وهي الخروج من المنزل والذهاب إلى مكان عام لمناقشة مشاكل زواجكما.
الجلوس في مكان عام سيجبركما على احترام من حولكما والحفاظ على المظهر الاجتماعي لكما، وبالتالي لن تنفعلا أو يعلو صوتكما، ومن ثم تتمكنان من مناقشة مشاكل زواجكما بهدوء حتى لو بالإجبار!

الخطوة الثالثة: اطلبا المساعدة من طرف ثالث
إذا لم تتمكنا من مناقشة مشاكل زواجكما بهدوء في مكان عام، فهذا يعني أن الوضع خارج نطاق السيطرة، وهو ما يتطلب تدخل طرف ثالث يساعدكما على حل مشاكل زواجكما، ويكون حكماً عدلاً وصوتاً محايداً وحكيماً يحافظ على هدوء الجلسة.
الطرف الثالث يجب أن يتم اختياره بعناية حتى لا يزيد الأمر سوءاً، فيجب أن يكون شخص موثوق به ومعروف عنه الحكمة والنضج والنزاهة، والأفضل أن تتوجها لمستشار علاقات زوجية حتى تحصلا على نصائح علمية سليمة تساعدكما على التخلص من التعاسة، وإنقاذ زواجكما.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-09-21
11:00 | 2022-09-21
10:20 | 2022-09-21
08:00 | 2022-09-21
05:00 | 2022-09-21
04:30 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website