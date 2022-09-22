شاكيرا تخرج عن صمتها للمرة الأولى حيال انفصالها عن بيكيه.. ما قالته مؤثر

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خرجت النجمة الكولومبية شاكيرا عن صمتها حيال أزمة انفصالها أخيراً عن قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، بعد تقارير عن خيانة زوجية.وقالت في تصريحات إعلامية: "لقد التزمت الصمت وحاولت فقط معالجة كل شيء. نعم، من الصعب التحدث عن ذلك، خاصة لأنني ما زلت أعاني من ذلك ولأنني في نظر الجمهور مذنبة ولأن انفصالنا ليس مثل الانفصال المنتظم. لذا كان الأمر صعباً ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضاً على ولديّ، كان صعباً بشكل لا يصدق".يُذكر أن الثنائي كان قد أعلن في حزيران الماضي عن انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت عن طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات.وكانت تقارير إعلامية قد نشرت مجموعة صور أظهرت الخلاف الكبير بين بيكيه وشاكيرا خلال وجودهما مع أولادهما على متن يخت في عرض البحر، وقد بدت علامات التوتر والغضب على وجهيهما وسط شجار كلامي بينهما.