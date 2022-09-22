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المرأة

إفراط الأطفال في استخدام الأجهزة الذكية يؤدي للبلوغ المبكر

Lebanon 24
22-09-2022 | 16:00
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نتائج دراسة تشير إلى خطورة إفراط الأطفال في استخدام الأجهزة الذكية، حيث ذكر التقرير أن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الذكية، قد يؤدي إلى البلوغ المبكر للأطفال، مما ينعكس سلباً على مستوى خصوبتهم في المستقبل.
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وشملت الدراسة 18 أنثى من الفئران، قام الباحثون بتقسيمهم إلى 3 مجموعات: المجموعة الأولى وضعت دورة ضوء عادية، والمجموعة الثانية تعرضت للضوء الأزرق لمدة 6 ساعات يومياً، والمجموعة الثالثة تعرضت للضوء الأزرق لمدة 12 ساعة يومياً.

ووجد الباحثون أن المجموعة الثانية والثالثة (الفئران التي تعرضت للضوء الأزرق)، حدث لها بلوغ مبكر، وحدث البلوغ المبكر أسرع لفئران المجموعة التي تعرضت للضوء الأزرق لمدة 12 ساعة يومياً، وهو ما يشير إلى وجود علاقة بين طول مدة التعرض للضوء الأزرق، وبين البلوغ المبكر، وهو ما يدق ناقوس خطر للأمهات اللاتي يسمحن للأطفال بالإفراط في استخدام الأجهزة الذكية التي تعرضهم للضوء الأزرق، مما يشكّل خطراً على مستويات الخصوبة في المستقبل.
المصدر: نواعم
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