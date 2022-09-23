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المرأة

ممثلة مصرية شهيرة سعيدة بغيابها عن السباق الرمضاني.. والسبب؟

Lebanon 24
23-09-2022 | 05:00
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أعربت الفنانة صابرين، عضو لجنة تحكيم "مهرجان القاهرة للدراما"، عن سعادتها بكل مسلسلات زملائها التي تم عرضها في موسم رمضان 2022.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بحب الإذاعة" الذي تقدّمه شافكي المنيري على إذاعة "نغم إف إم"، أكدت صابرين أنها تشعر بفرحة شديدة كونها عضو لجنة تحكيم تقيّم هذه المسلسلات، وأضافت: "وفي نفس الوقت خايفة من المسؤولية خصوصاً إن الكل تعب ويستاهل التقدير، وكمان خايفة إن حد من الزملاء يزعل، لكن دي طبيعة المهرجانات لازم بيكون فيها فائز في النهاية".
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وأشارت صابرين إلى أن ميزة أن تكون عضو لجنة تحكيم في أي مهرجان غير مصري تكمن في كونها تحكم من دون أي توتر أو قلق، لكن التحكيم في مهرجان مصري يتضمّن أعمالاً لزملائها الفنانين الذين عملت معهم على مدار مشوارها الفني، أمر صعب جداً، على حدّ تعبيرها.

وتابعت: "مصر ولادة وفيها كم فظيع من الشباب والوجوه الجديدة الذين تألقوا في مسلسلات رمضان 2022، ودي بالنسبة لي حاجة تفرح، وتشرفت بالتزامل مع أستاذتي المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم، لاسيما أنها اسم كبير له رؤية وعمق واهتمام شديد بكافة التفاصيل، وتشرفت من قبل بالعمل معها في مسلسل "أم كلثوم" الذي كانت له أصداء واسعة على مستوى الوطن العربي".

وذكرت صابرين أن أهمية "مهرجان القاهرة للدراما" تكمن في تنفيذ نقابة المهن التمثيلية، وهي كيان مهم له كلمته وصدقيته، وفي الدورات المقبلة سيشمل التنافس كل مسلسلات الوطن العربي، وهذا المهرجان بيقول لكل مبدعينا "شكراً"، على ما قدموه للجماهير".

واستطردت بالقول: "شهدت كواليس لجنة التحكيم مناقشات ساخنة، وكان حظي إني ما عملتش حاجة في رمضان السنة دي، وكنت بتفرج على المسلسلات كلها عشان أشوف شغل زمايلي، فأنا بعتبر إني متفرجة كويسة، ولما اتفرجت تاني كمسؤولة في لجنة التحكيم، كنت بتفرج بعين الناقد والدارس والمحلل، وحسيت بمتعة إضافية وأنا بدرس التكنيك والتفاصيل الدقيقة لكل عمل".

واختتمت صابرين مداخلتها قائلة: "كل زمايلي والفنانين أدهشوني جدًّا، وفي تكريمات تم اختيارها من خلال د. يحيي الفخراني واللجنة العليا، وفي جوائز أحسن أسطي ومخرج منفذ، وفقرة "أسعدتمونا" لكل من قام بأدوار ثالثة ورابعة بس أثرت في الجمهور وسابت أثر، وكلها جوائز جديدة ومستحدثة وتفتح الفرصة للجميع دون اقتصار التكريمات على النجوم فقط، وهي بمثابة لافتة طيبة من المهرجان، وإن شاء الله المهرجان هيكون عرس فني كبير".
المصدر: لها
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