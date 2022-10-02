فوائد كثيرة لزيت خشب الصندل للشعر.. تعرفي عليها

غالباً، ما يقترن زيت خشب الصندل العطري بمستحضرات العناية بالشعر، لفعاليته في علاج مشكلات الشعر، لا سيما تساقطه. هذا فضلاً عن تعزيز صحته واستعادة بريقه ولمعانه. للمزيد حول فوائد زيت خشب الصندل للشعر، وكيفية استخدامه؟
نظراً لخصائص زيت خشب الصندل المضادة للميكروبات والمطهرة، فهو يعدّ خياراً رائعاً للتخلص من مشكلات الشعر، بما في ذلك فروة الرأس. كما ويحتوي على مكونات خشبية حلوة يمكن أن تضفي على شعرك رائحة عطرة، عند إضافته في برنامج روتين علاج شعرك وغيرها من الفوائد التي تشمل الآتي:
منع تساقط الشعر
يساعد زيت خشب الصندل على التخفيف من أعداد الخلايا الصارية أو ما تعرف بالخلايا البدينة والتي قد يكون لها دور كبير في تثبيط نمو الشعر. وبالتالي، تحفيز مستقبلات محددة في الجسم، ما يؤدي إلى منع تساقط الشعر، وفق ما أشارت إليه العديد من الدراسات.
التخلص من قشرة الرأس
يحتوي زيت خشب الصندل على العديد من مضادات الالتهاب والبكتيريا، التي تسهم في التخلص من البكتيريا المسبّبة للقشرة في فروة الرأس، كما وتساعد على تطهيرها، ما يؤدي إلى الحصول على فروة رأس صحية.
ترطيب الشعر الجاف
يعمل زيت خشب الصندل على ترطيب الشعر الجاف وإكسابه اللمعان، نظراً لاحتوائه على خصائص مرطبة.
فك تشابك الشعر
يسهم زيت خشب الصندل على فك تشابك الشعر، حيث يمتاز بخصائص مرطبة تعمل على ترطيب خصلات الشعر، ما يمنع تشابكها.
علاج تقصف الشعر
نظراً لخصائصه المضادة للأكسدة، يعمل زيت خشب الصندل على حماية الشعر من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، والحرارة المرتفعة نتيجة الاستشوار، ما يساعد على منع تقصف الشعر.