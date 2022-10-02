فوائد كثيرة لزيت خشب الصندل للشعر.. تعرفي عليها

غالباً، ما يقترن زيت خشب الصندل العطري بمستحضرات العناية بالشعر، لفعاليته في علاج مشكلات الشعر، لا سيما تساقطه. هذا فضلاً عن تعزيز صحته واستعادة بريقه ولمعانه. للمزيد حول فوائد زيت خشب الصندل للشعر، وكيفية استخدامه؟

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نظراً لخصائص زيت خشب الصندل المضادة للميكروبات والمطهرة، فهو يعدّ خياراً رائعاً للتخلص من مشكلات الشعر، بما في ذلك فروة الرأس. كما ويحتوي على مكونات خشبية حلوة يمكن أن تضفي على شعرك رائحة عطرة، عند إضافته في برنامج روتين علاج شعرك وغيرها من الفوائد التي تشمل الآتي:



منع تساقط الشعر

يساعد زيت خشب الصندل على التخفيف من أعداد الخلايا الصارية أو ما تعرف بالخلايا البدينة والتي قد يكون لها دور كبير في تثبيط نمو الشعر. وبالتالي، تحفيز مستقبلات محددة في الجسم، ما يؤدي إلى منع تساقط الشعر، وفق ما أشارت إليه العديد من الدراسات.