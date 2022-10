تعرفي إلى الوجبات التي تأكلها سيلينا غوميز في يومها العادي

Advertisement

جعلت الصعوبات، التي عشناها أثناء الحجر الصحي خلال جائحة "كورونا"، المغنية الأميركية سيلينا غوميز تدخل إلى المطبخ لإعداد وجباتها المفضلة، وتبدأ طهي أطعمتها بنفسها، ومنذ ذلك الحين انتقلت النجمة إلى أسلوب حياة أكثر صحة.وسهّل الطهي على غوميز تناول أطعمة صحية وكاملة، بما في ذلك الفواكه والخضروات العضوية، حيث قالت مدربتها إن النجمة تركز على المكونات الطازجة العالية الجودة.ورغم أن مغنية "Lose You to Love Me" تبذل قصارى جهدها لتناول الأطعمة التي تجعلها تشعر بالسعادة، فإنها تترك مجالًا للرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة بين الحين والآخر، حيث كانت غوميز صريحة جداً بشأن إيجابية الجسم، فهي لا تهتم كثيراً بوزنها، وتهتم أكثر بما تشعر به.. فماذا تأكل غوميز في يومها العادي؟تضفي غوميز لمسة صحية على وجبتها الصباحية، وتتكون من نصف قطعة بوريتو مع البيض المخفوق والكوريزو والأفوكادو والأرز والفاصوليا. ما يتيح لها تذوق جميع النكهات التي تتوق إليها بطريقة صحية.وإذا كانت غوميز تريد شيئاً أكثر حلاوة؛ فإنها ستختار الزبادي اليوناني كامل الدسم والجرانولا.البروتين هو مفتاح غداء غوميز لذلك تبقى نشطة خلال أيامها المزدحمة، إذ تحب تناول وعاء أرز بالخضار أو سلطة، مثل سلطة دجاج بالعنب والكرفس، أو تتناول الأفوكادو والفاصولياء مع الصلصة، ما يمنحها البروتين الذي يمدها بالطاقة. ولا يتعلق الأمر فقط بما تأكله، إذ إنه مرتبط أيضاً بما تشربه، فغوميز تشرب الكثير من الماء على مدار اليوم، وتتناول الشاي الأخضر عندما تفقد طاقتها.في المساء، تقوم غوميز بإعداد خيارٍ آسيوي، وهو طبق ترياكي المتبل مع السلمون أو الدجاج والأفوكادو وصلصة الترياكي على الأرز. كما تحب النجمة السوشي أيضاً، لذا تطلب أحياناً عدة لفات مختلفة.ومن الممكن أن تقوم بإعداد شطائر الدجاج بالعسل الساخن مع الحمص الحلو المقرمش والتمر الملفوف بالبروسسيوتو.رغم محاولاتها تناول الطعام الصحي، فإن غوميز تمتلك رغبةً شديدةً في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، لذا تسمح لنفسها بالاستمتاع بين الحين والآخر، ومنها أنها تتناول شيبس شيتوس الحار والشوكولاتة، وكذلك تتناول المخللات.وأيضاً تناول الوجبات الخفيفة، التي تتضمن المانجو والليمون، إذ إنها تأكل ليمونة كاملةً مع قليل من الملح.