زوجة الفقيد سلوى فوزي ليان
اولاده نويل زوجته زلفا الاشقر وولداهما
تارا وجوزف
باسكال ارملة طارق بركات وبناتها
يارا ويمنى ونيلى
فادي زوجته اماندا صغيّر وولدهما
كارل
اشقاؤه سامية ايوب ارملة حبيب الحكيم واولادها وعائلاتهم
سيمون زوجته جيزال تنوري واولادهما وعائلاتهم (في المهجر)
هنري زوجته جيزال كسرواني واولادهما وعائلاتهم
شقيقاته اولاد المرحومة فيوليت ارملة ميشال ابو شديد وعائلاتهم
لور ارملة نجيب مدلج واولادها وعائلاتهم
مارلين ارملة ابراهيم شلالا واولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات الحكيم، ليان، عتيّق، الاشقر، بركات، صغيّر، ابو شديد، مدلج، شلالا، ايوب، تنوري، كسرواني، قريطم، الغل، مطران وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جوزف ميلاد الحكيم
المنتقل إلى رحمته تعالى الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر الاربعاء 23 منه في كنيسة مار سمعان العامودي، القليعات.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة في القليعات من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
ويومي الخميس والجمعة 24 و25 منه في صالون كنيسة مار جرجس المارونية، وسط بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.