جوزف ميلاد الحكيم

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زوجة الفقيد سلوى فوزي لياناولاده نويل زوجته زلفا الاشقر وولداهماتارا وجوزفباسكال ارملة طارق بركات وبناتهايارا ويمنى ونيلىفادي زوجته اماندا صغيّر وولدهماكارلاشقاؤه سامية ايوب ارملة حبيب الحكيم واولادها وعائلاتهمسيمون زوجته جيزال تنوري واولادهما وعائلاتهم (في المهجر)هنري زوجته جيزال كسرواني واولادهما وعائلاتهمشقيقاته اولاد المرحومة فيوليت ارملة ميشال ابو شديد وعائلاتهملور ارملة نجيب مدلج واولادها وعائلاتهممارلين ارملة ابراهيم شلالا واولادها وعائلاتهموعموم عائلات الحكيم، ليان، عتيّق، الاشقر، بركات، صغيّر، ابو شديد، مدلج، شلالا، ايوب، تنوري، كسرواني، قريطم، الغل، مطران وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجوزف ميلاد الحكيمالمنتقل إلى رحمته تعالى الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر الاربعاء 23 منه في كنيسة مار سمعان العامودي، القليعات.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة في القليعات من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.ويومي الخميس والجمعة 24 و25 منه في صالون كنيسة مار جرجس المارونية، وسط بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.