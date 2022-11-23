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بسم الله الرحمن الرحيمإنّا لله وإنّا إليه راجعونوليد جنبلاطالحزب التقدمي الاشتراكيآل حرب وعموم أهالي غريفةينعون بمزيد من الحزن والأسىقائد جيش التحرير الشعبي قوات الشهيد كمال جنبلاط سابقاًالعميد رجا حربالمنتقل إلى رحمته تعالى يوم الخميس 17 تشرين الثاني 2022تقبل التعازي الأربعاء 23 منه في دار الطائفة الدرزية، بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة عصراً.