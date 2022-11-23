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تعازي ووفيات
رجا حرب
Lebanon 24
23-11-2022
|
00:20
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بسم الله الرحمن الرحيم
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
وليد جنبلاط
الحزب التقدمي الاشتراكي
آل حرب وعموم أهالي غريفة
ينعون بمزيد من الحزن والأسى
قائد جيش التحرير الشعبي قوات الشهيد كمال جنبلاط سابقاً
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العميد رجا حرب
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الخميس 17 تشرين الثاني 2022
تقبل التعازي الأربعاء 23 منه في دار الطائفة الدرزية، بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة عصراً.
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