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تعازي ووفيات
ملحم ابراهيم الملاح
Lebanon 24
23-11-2022
|
22:32
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رقد على رجاء القيامة المجيدة المرحوم
ملحم ابراهيم الملاح
(رئيس نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت سابقا)
زوجته المرحومة ماتيلدا فتنه السمراني
ابنته المرحومة جانين
والدته المرحومة رجون بطرس بوعبود
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ابناه المهندس ابراهيم زوجته كريستين الغزال وابنتاهما
المحامي عبودي
شقيقه جورج زوجته لونا بوجوده وعائلتهما
أولاد شقيقته المرحومة تريز زوجة المرحوم ميلو عبود ابوجوده وعائلاتهم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس 24 تشرين الثاني 2022 في كنيسة مار تقلا، جل الديب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الجمعة 25 منه ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر حتى 6 مساءً في صالة الكنيسة.
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