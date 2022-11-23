ملحم ابراهيم الملاح

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رقد على رجاء القيامة المجيدة المرحومملحم ابراهيم الملاح(رئيس نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت سابقا)زوجته المرحومة ماتيلدا فتنه السمرانيابنته المرحومة جانينوالدته المرحومة رجون بطرس بوعبودابناه المهندس ابراهيم زوجته كريستين الغزال وابنتاهماالمحامي عبوديشقيقه جورج زوجته لونا بوجوده وعائلتهماأولاد شقيقته المرحومة تريز زوجة المرحوم ميلو عبود ابوجوده وعائلاتهميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس 24 تشرين الثاني 2022 في كنيسة مار تقلا، جل الديب.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الجمعة 25 منه ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر حتى 6 مساءً في صالة الكنيسة.