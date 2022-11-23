بقلوب يملؤها الحزن عامرة بالإيمان ننعى فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم
صفا علي جانودي
زوجته إلهام عبد الحميد عجيل
والدته المرحومة صديقة عبارة
إبنه علي زوجته سارة المغربي
إبنتاه ندى زوجة المهندس وليد الزين وليلى زوجة وائل الخازندار
شقيقته المرحومة شهلا زوجة المرحوم أحمد عبارة
أحفاده نعمان و مايا زين، نور ودانيا الخازندار، يسمى، ثريّا وصفا جانودي
أشقاء زوجته الدكتور عبد الكريم، عبد الرحمن عجيل والمرحومون عبدالله ونعمان وعبدالخالق
شقيقات زوجته سميرة، فاطمة، سعاد، هنا، مريم والمرحومة ليلى
يُصلى على جثمانه الطاهر ظهر غد الجمعة الواقع فيه 1 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 25 تشرين الثاني 2022م في جامع الخاشقجي ويوارى في جبانة الشهداء.
تُقبل التعازي في 25 و26 و27 تشرين الثاني 2022 في ميناء الحصن، بناية بلاتينوم، الطابق 8 وذلك من الساعة الثالثة من بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء.
سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم جميع أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
الراضون بقضاء الله وقدره آل الجانودي، عجيل، عبارة، المغربي، الزين، الخازندار وانسباؤهم.