صفا علي جانودي

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بقلوب يملؤها الحزن عامرة بالإيمان ننعى فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحومصفا علي جانوديزوجته إلهام عبد الحميد عجيلوالدته المرحومة صديقة عبارةإبنه علي زوجته سارة المغربيإبنتاه ندى زوجة المهندس وليد الزين وليلى زوجة وائل الخازندارشقيقته المرحومة شهلا زوجة المرحوم أحمد عبارةأحفاده نعمان و مايا زين، نور ودانيا الخازندار، يسمى، ثريّا وصفا جانوديأشقاء زوجته الدكتور عبد الكريم، عبد الرحمن عجيل والمرحومون عبدالله ونعمان وعبدالخالقشقيقات زوجته سميرة، فاطمة، سعاد، هنا، مريم والمرحومة ليلىيُصلى على جثمانه الطاهر ظهر غد الجمعة الواقع فيه 1 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 25 تشرين الثاني 2022م في جامع الخاشقجي ويوارى في جبانة الشهداء.تُقبل التعازي في 25 و26 و27 تشرين الثاني 2022 في ميناء الحصن، بناية بلاتينوم، الطابق 8 وذلك من الساعة الثالثة من بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء.سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم جميع أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.الراضون بقضاء الله وقدره آل الجانودي، عجيل، عبارة، المغربي، الزين، الخازندار وانسباؤهم.