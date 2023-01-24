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تعازي ووفيات

نيللي جورج عيسى

Lebanon 24
24-01-2023 | 22:31
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زوج الفقيدة رامزي برهان عابدين

أبناؤها داني القزي زوجته ساندريلا سركيس وعائلتهما

رمزي عابدين زوجته ادریانا دوسيلڨا

إبنتها رينا عابدين وأبنتها

شقيقها ناصر عيسى زوجته رنا بركات وعائلتهما

شقيقتها المرحومة نجوى زوجة فؤاد سليم وعائلتهما
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سلفها رئيف عابدين وعائلته (في المهجر)

إبنة حميها رویده عابدين وعائلتها (في المهجر)

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة

نيللي جورج عيسى

والدتها المرحومة نهى جورج عبد المسيح

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 26 كانون الثاني 2023 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، برمانا وتوارى الثرى في مدافن الرعية.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، برمانا ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الجمعة 27 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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