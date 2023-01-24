نيللي جورج عيسى

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زوج الفقيدة رامزي برهان عابدينأبناؤها داني القزي زوجته ساندريلا سركيس وعائلتهمارمزي عابدين زوجته ادریانا دوسيلڨاإبنتها رينا عابدين وأبنتهاشقيقها ناصر عيسى زوجته رنا بركات وعائلتهماشقيقتها المرحومة نجوى زوجة فؤاد سليم وعائلتهماسلفها رئيف عابدين وعائلته (في المهجر)إبنة حميها رویده عابدين وعائلتها (في المهجر)وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةنيللي جورج عيسىوالدتها المرحومة نهى جورج عبد المسيحيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 26 كانون الثاني 2023 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، برمانا وتوارى الثرى في مدافن الرعية.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، برمانا ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الجمعة 27 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.