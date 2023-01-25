آمه جورج ضو

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والدة الفقيدة زينة شحاده فرح 03/158115شقيقاها منير وزوجته مريم سمعان وعائلتهما 03/461531جورج 03/125328شقيقتها میشال 03/241408ومن ينتسب اليهم ينعون اليكم المأسوف على صباها المرحومةآمه جورج ضويحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الخميس 26 كانون الثاني 2023 الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية مار اسطفان الرعائية، البترون.تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً في صالون رعية مار اسطفان، البترون. كما تتقبل العائلة التعازي عبر الهاتف:زينة: 03/158115، منير: 03/461531جورج: 03/125328، ميشال: 03/241408