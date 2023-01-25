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تعازي ووفيات

آمه جورج ضو

Lebanon 24
25-01-2023 | 22:21
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والدة الفقيدة زينة شحاده فرح 03/158115

شقيقاها منير وزوجته مريم سمعان وعائلتهما 03/461531

جورج  03/125328

شقيقتها میشال 03/241408

ومن ينتسب اليهم ينعون اليكم المأسوف على صباها المرحومة

آمه جورج ضو
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الخميس 26 كانون الثاني 2023 الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية مار اسطفان الرعائية، البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً في صالون رعية مار اسطفان، البترون. كما تتقبل العائلة التعازي عبر الهاتف:

زينة: 03/158115، منير: 03/461531

جورج: 03/125328، ميشال: 03/241408

 
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