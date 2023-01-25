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تعازي ووفيات
آمه جورج ضو
Lebanon 24
25-01-2023
|
22:21
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والدة الفقيدة زينة شحاده فرح 03/158115
شقيقاها منير وزوجته مريم سمعان وعائلتهما 03/461531
جورج 03/125328
شقيقتها میشال 03/241408
ومن ينتسب اليهم ينعون اليكم المأسوف على صباها المرحومة
آمه جورج ضو
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الخميس 26 كانون الثاني 2023 الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية مار اسطفان الرعائية، البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً في صالون رعية مار اسطفان، البترون. كما تتقبل العائلة التعازي عبر الهاتف:
زينة: 03/158115، منير: 03/461531
جورج: 03/125328، ميشال: 03/241408
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