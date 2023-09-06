الدكتور جان بول جورج عون

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شقيقا الفقيد اندره زوجته كاترين عونالمرحوم السفير جيليبر زوجته فيرا صليبا وعائلتهااولاد شقيقه اندره: استال وجيروم غريفيون وبناتهم: لويز وايفابيار عوناولاد شقيقه المرحوم السفير جيليبر: هلا زوجة نيكولا فان ميربيك واولادهم: اینااس ورفائيللميا عونوانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومالدكتور جان بول جورج عونالراقد على رجاء القيامة يوم الاحد ۳ ايلول ۲۰۲۳ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس ٧ الجاري في كنيسة سيدة العطايا - الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مار مخايل ـ طريق النهر.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم الجمعة ٨ الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.