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تعازي ووفيات

الدكتور جان بول جورج عون

Lebanon 24
06-09-2023 | 23:47
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شقيقا الفقيد اندره زوجته كاترين عون

المرحوم السفير جيليبر زوجته فيرا صليبا وعائلتها

اولاد شقيقه اندره: استال وجيروم غريفيون وبناتهم: لويز وايفا

 بيار عون

اولاد شقيقه المرحوم السفير جيليبر: هلا زوجة نيكولا فان ميربيك واولادهم: اینااس ورفائيل
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لميا عون

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

الدكتور جان بول جورج عون

الراقد على رجاء القيامة يوم الاحد ۳ ايلول ۲۰۲۳ متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس ٧ الجاري في كنيسة سيدة العطايا - الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مار مخايل ـ طريق النهر.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم الجمعة ٨ الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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