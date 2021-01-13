وفاة والدة الزميلة تيريز القسيس

غيب الموت السيدة نجاة غاريوس كرم والدة الزميلة تيريز القسيس، بعد اصابتها بفيروس كورونا. وقد احتفل بالصلاة لراحة نفسها في كاتدرائية مار الياس الرعائية في قرطبا.

اسرة " لبنان ٢٤" تتقدم من الزميلة تيريز القسيس وعائلتها باحر التعازي ، سائلة المولى ان يرحم الفقيدة ويلهمهم الصبر والسلوان.