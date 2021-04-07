تعازي ووفيات

وفاة نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا

Lebanon 24
07-04-2021 | 16:34
A-
A+
Doc-P-810630-637534102401742065.jpg
Doc-P-810630-637534102401742065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، في بيان "ركنا من اركان الغرفة ورائدا من رواد القطاعات المنتجة في صيدا والجنوب ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب قاسم محمد توفيق خليفة الذي وافته المنية ظهر اليوم جراء حادث سير مفجع على اوتوستراد عدلون - صور .

وقال صالح: ان غرفة التجارة رئيسا واعضاء واداريين وموظفين وقطاعات منتجة في صيدا والجنوب، يتقدمون من أسرة الراحل وعائلته ومن آل خليفة وعموم اهالي بلدة الغازية بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جنانه ويلهمنا وذويه عظيم الصبر والسلوان" .
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
11:27 | 2021-04-03
10:09 | 2021-04-02
08:43 | 2021-03-30
20:02 | 2021-03-29
09:38 | 2021-03-29
21:21 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website