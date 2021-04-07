وفاة نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا

نعى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، في بيان "ركنا من اركان الغرفة ورائدا من رواد القطاعات المنتجة في صيدا والجنوب ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب قاسم محمد توفيق خليفة الذي وافته المنية ظهر اليوم جراء حادث سير مفجع على اوتوستراد عدلون - صور .

وقال صالح: ان غرفة التجارة رئيسا واعضاء واداريين وموظفين وقطاعات منتجة في صيدا والجنوب، يتقدمون من أسرة الراحل وعائلته ومن آل خليفة وعموم اهالي بلدة الغازية بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جنانه ويلهمنا وذويه عظيم الصبر والسلوان" .