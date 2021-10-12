إبناه عائلة المرحوم جوزف داوود شلالا
ريشار شلالا زوجته كارول مرهج وعائلتهما 03/010181
إبنتاه ماري جوزيه شلالا وعائلتها 76/170170
شانتال شلالا زوجة نيزار شهر باباكي وعائلتها 03/592559
شقيقه عائلة شقيقه المرحوم أنطوان يوسف شلالا زوجته ميراي
شقيقته سميرة شلالا زوجة قبلان الأشقر (رئيس بلدية ضبيه، زوق الخراب، عوكر، حارة البلانة) وعائلتهما 03/324987
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
داوود يوسف شلالا
حامل وسام التفاني من رتبة كوماندور من جمهورية الكونغو
حامل وسام الاستحقاق من رتبة كوماندور من جمهورية الكونغو
حامل وسام الاستحقاق من رتبة كوماندور من جمهورية الزائير
حامل وسام الجدارة المدنية من جمهورية الكونغو الديمقراطية
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد الخميس 14 تشرين الأول في كنيسة مار بطرس وبولس، قرنة شهوان.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة 15 منه إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.