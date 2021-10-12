داوود يوسف شلالا

إبناه عائلة المرحوم جوزف داوود شلالاريشار شلالا زوجته كارول مرهج وعائلتهما 03/010181إبنتاه ماري جوزيه شلالا وعائلتها 76/170170شانتال شلالا زوجة نيزار شهر باباكي وعائلتها 03/592559شقيقه عائلة شقيقه المرحوم أنطوان يوسف شلالا زوجته ميرايشقيقته سميرة شلالا زوجة قبلان الأشقر (رئيس بلدية ضبيه، زوق الخراب، عوكر، حارة البلانة) وعائلتهما 03/324987وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومداوود يوسف شلالاحامل وسام التفاني من رتبة كوماندور من جمهورية الكونغوحامل وسام الاستحقاق من رتبة كوماندور من جمهورية الكونغوحامل وسام الاستحقاق من رتبة كوماندور من جمهورية الزائيرحامل وسام الجدارة المدنية من جمهورية الكونغو الديمقراطيةيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد الخميس 14 تشرين الأول في كنيسة مار بطرس وبولس، قرنة شهوان.تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة 15 منه إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.